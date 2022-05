Spieleabo: Ubisoft+ kommt auch auf die Playstation

Ubisoft bringt seinen Abodienst Ubisoft+ auch auf die Playstation. Das über 100 Spiele umfassende Angebot soll "in Zukunft" auch auf den Sony-Konsolen verfügbar sein, teilte der französische Publisher mit. Bislang kann man Ubisoft+ auf dem PC und bei Google Stadia nutzen.

Im Januar hatte Ubisoft seinen Abo-Service bereits für die Xbox angekündigt, bis heute wird er dort aber nicht angeboten. Entsprechend unklar ist, wann Ubisoft+ auf der Playstation verfügbar wird. Aus einer Pressemitteilung geht kein Termin hervor.

In Ubisoft+ bündelt das französische Spieleunternehmen die eigenen Spieleproduktionen, auch Neuerscheinungen werden unmittelbar zum Abo hinzugefügt. Ubisoft verlangt dafür 15 Euro im Monat. Wer die "Multi-Access"-Variante möchte, mit der das Abo auf mehreren Plattformen genutzt werden kann, zahlt stattdessen 18 Euro. Ob sich am Preiskonzept etwas ändert, wenn Playstation- und Xbox-Varianten des Dienstes angeboten werden, ist derzeit offen.

Ubisoft-Titel im Sony-Abo

Unabhängig von Ubisoft+ will der französische Publisher mit Sony für dessen eigenes Playstation-Plus-Abonnement zusammenarbeiten: Zahlreiche Spiele von Ubisoft sollen Teil von Sonys künftigen Abonnement-Stufen PlayStation Plus Extra und PlayStation Plus Premium werden. Dazu zählen etwa "Assassin's Creed Valhalla", For Honor" und Teil 1 von "The Division". Zum Launch am 24. Mai sollen 27 Ubisoft-Spiele Teil des Playstation-Abos sein, gegen Ende des Jahres soll die Zahl auf über 50 anwachsen.

Damit setzt Ubisoft eine Strategie fort, die das Unternehmen auch bei Microsoft fährt: Neben dem eigenen Abo lizenziert der französische Publisher seine Spiele auch an die Abodienste der Konsolenhersteller. In Microsofts Xbox Game Pass ist die Anzahl der Ubisoft-Spiele derzeit aber geringer: Neben "Rainbow Six" sollen bald auch "Assassin's Creed Origins" und "For Honor" verfügbar werden.

