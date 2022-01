Spieleabo: Ubisoft+ kommt auf die Xbox

Das Spieleabonnement Ubisoft+ wird auch auf der Xbox verfübgar. Ubisoft kündigte diesen Schritt in einem Blog-Eintrag an, ohne allerdings ein genaues Datum zu nennen. Bislang ist Ubisoft+ ausschließlich auf dem PC verfügbar. Ob auch eine Playstation-Version geplant ist, ist offen.

Ubisoft+ kostet monatlich 15 Euro und bietet Zugang zu über 100 Videospielen, darunter auch viele Neuveröffentlichungen von Ubisoft wie etwa "Far Cry 6". Ausgewählte Titel sind außerdem via Cloud Gaming verfügbar, wofür Ubisoft mit Googles Stadia zusammenarbeitet. Noch ist offen, inwiefern sich das Ubisoft-Abo zwischen PC und Xbox-Konsolen unterscheiden wird.

"Rainbow Six" in Game Pass

Der Schritt signalisiert eine weitere Annäherung zwischen dem französischen Videospielpublisher und Microsoft. In ihrem Zuge wird außerdem das kommende "Rainbow Six Extraction" direkt zum Start auch in Microsofts Spieleabonnement Game Pass integriert.

Von Plänen, Ubisoft+ komplett in den Xbox Game Pass zu integrieren, ist aber nicht die Rede. Zu diesem Schritt hat sich Ubisoft-Mitbewerber Electronic Arts entschieden: Dessen Abodienst EA Play ist für Kundinnen und Kunden des Game Pass inklusive.

Abonnements sind das neue Schlachtfeld der großen Videospielfirmen: Als Vorreiter stellt Microsoft mit dem Game Pass den wohl umfangreichsten Aboservice auf dem Markt, laut dem Analysten Daniel Ahmad zählt er etwa 20 Millionen Abonnentinnen und Abonnenten. Konkurrent Sony hat kürzlich aber ebenfalls sein Bemühen intensiviert. Einem Bloomberg-Bericht zufolge sollen dafür Playstation Plus und Playstation Now zusammengelegt und mit zusätzlichen Titeln ausstaffiert werden. Ubisoft+ gibt es seit September 2019 – damals war der Dienst noch unter dem Namen Uplay+ gestartet.

(dahe)