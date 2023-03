Spieleentwicklung mit Unity: Einfacher Coden mit dem Plug-in RiderFlow 2023.1

Während JetBrains kürzlich das sechste EAP-Release (Early Access Program) seiner .NET-IDE Rider 2023.1 vorgelegt hat, steht nun die erste diesjährige Vollversion des Unity-Plug-ins RiderFlow 2023.1 bereit. Neben vereinfachtem Zugriff auf den Code Editor hat das Entwicklungsteam unter anderem an der Stabilität von RiderFlow gearbeitet, die Kamera-Voreinstellungen überarbeitet und die Größe des Plug-ins auf etwa ein Drittel reduziert.

Freie Wahl: IDE oder Code Editor

Das auf Game-Designer und -Entwicklerinnen ausgelegte Plug-in bietet eine Reihe von Werkzeugen zum Verwalten und Bearbeiten von Szenen bis hin zur Refaktorierung. RiderFlow erleichtert Entwicklerinnen und Entwicklern zudem das Navigieren innerhalb der Spielszenarien. Im neuen Release 2023.1 hat das JetBrains-Team nun den Zugriff auf den Code Editor überarbeitet – er lässt sich nun wie externe, funktionsreichere Entwicklungsumgebungen per Doppelklick starten. Auch um Probleme beim erneuten Öffnen des Editors in benutzerdefinierten Layouts zu beheben, findet sich im Kontextmenü des Inspector jetzt der Eintrag Open Code Editor. Darüber hinaus lassen sich die Code-Editor-Fenster nach dem erneuten Öffnen jetzt auch andocken. Damit soll unter anderem der Wechsel zwischen dem einfachen Editor und IDEs wie Rider erleichtert werden.

Im Zuge der Arbeiten am Release 2023.1 hat sich das Entwicklungsteam bemüht, die Größe des Plug-ins deutlich zu reduzieren. In der Ankündigung ist die Rede von 130 bis 170 MByte, je nach Betriebssystem, was circa einem Drittel der bisherigen Versionen entsprechen soll. Auch die Stabilität von RiderFlow soll sich verbessert haben. Nutzerinnen und Nutzer dürfen demnach künftig darauf vertrauen, dass weniger Exceptions auftreten, die durch bestimmte andere installierte Plug-ins ausgelöst werden könnten.

Einen Überblick zu den Änderungen in RiderFlow 2023.1 fasst die Ankündigung im JetBrains-Blog zusammen. Das neue Release steht einerseits als RiderFlow.unitypackage zum Download über die Anbieterwebsite parat oder lässt sich direkt aus dem Unity Asset Store mit dem Package Manager installieren.

(map)