Spielehersteller Take-Two übernimmt Zynga für 12,7 Milliarden US-Dollar

Der Spielehersteller Take-Two Interactive hat mit dem Spezialisten für mobile Spiele Zynga eine Übernahmevereinbarung geschlossen. Wie Take-Two am Montag mitteilte, will Take-Two alle ausstehenden Aktien von Zynga für je 9,861 Dollar übernehmen. Davon sollen je 3,50 Dollar pro Anteilsschein in bar fließen, der Rest soll mit Stammaktien von Take-Two abgegolten werden. Bei dem Deal wird Zynga mit 12,7 Milliarden US-Dollar, etwa 11,2 Milliarden Euro bewertet.

Kostenersparnisse und Synergieeffekte

Für den Kaufpreis legten beide Unternehmen den Schlusskurs der Zynga-Aktie vom 07. Januar mit einem Aufschlag von 64 Prozent zugrunde. Take-Two geht mit dem Zusammenschluss der beiden Spielehersteller davon aus, deutlich Kosten senken zu können und Synergieeffekte zu erzielen. Take-Two rechnet mit rund 100 Millionen Dollar an jährlichen Kostenersparnissen.

Zudem fallen Take-Two die mobilen Titel von Zynga sowie die dazugehörigen Verwertungsrechte zu. Die mobilen Spiele sollen Take-Twos Portfolio an Konsolen- und PC-Titeln ergänzen. Zusätzlich ergibt sich daraus die Möglichkeit, die erfolgreichen Spieletitel jeweils auf andere Plattformen zu bringen, wie Take-Two in einer Mitteilung ausführt. Dazu wolle man das Wissen und die Fähigkeiten der Entwickler beider Unternehmen kombinieren. Insgesamt will Take-Two mit dem Zusammenschluss mit Zynga stärker in das schnell wachsende Geschäft mit Mobile Games vordringen und die eigene Position im Spielemarkt ausbauen.

Die Aktionäre von Take-Two und Zynga sollen nach Unternehmensangaben von dem Geschäftsabschluss aufgrund der erwarteten Synergieeffekte und dem verbesserten Finanzprofil profitieren. Die Take-Two-Aktionäre halten dann zwischen 67,2 Prozent und 70,4 Prozent, die Zynga-Aktionäre zwischen 29,6 Prozent und 32,8 Prozent des kombinierten Unternehmens.

Die Vereinbarung zwischen Take-Two und Zynga sieht einen Abschluss der Transaktion bis Ende Juni 2022 vor. In trockenen Tüchern ist der Kauf allerdings noch nicht. Eine "go-shop"-Klausel sieht vor, dass Zynga und dessen Vorstand innerhalb von 45 Tagen nach Unterzeichnung der Vereinbarung, also bis zum 24. Februar, die Möglichkeit haben, sich um alternative Angebote anderer Interessierter zu bemühen. Zudem müssen die Aktionäre beider Unternehmen und die zuständigen Behörden dem Deal noch zustimmen. Die Vorstände der Unternehmen hatten das Geschäft einstimmig beschlossen.

Take-Two bietet als Spieleentwickler und Publisher Spiele für Konsolen, PCs und Smartphones weltweit an. Zynga ist Spezialist für mobile Spiele wie unter anderem CSR Racing, Empires & Puzzles und Farm Ville (2). Zynga kaufte 2020 den Konkurrenten Peak für 1,8 Milliarden US-Dollar.

(olb)