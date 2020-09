Spieleindustrie: Microsoft kauft Bethesda und id Software

Microsoft wird ZeniMax Media Media kaufen. Beide Unternehmen seien sich über die Übernahme einig, teilte Microsoft mit. Zu ZeniMax Media gehören zahlreiche namhafte Entwicklerstudios, allen voran Bethesda Game Studios und id Software. Die Übernahme wird Microsoft 7,5 Milliarden US-Dollar kosten und soll in der zweiten Hälfte des Fiskaljahrs 2021 abgeschlossen sein.

Zu ZeniMax Media gehört Bethesda Softworks. Teil von Bethesda Softworks sind wiederum zahlreiche Spielestudios, darunter Bethesda Game Studios, id Software und Arkane Studios. Laut Bethesda-Manager Pete Hines wird die Übernahme durch Microsoft keinen Einfluss auf das Alltagsgeschäft dieser Studios haben.

"Immer noch Bethesda"

"Das Wichtigste ist, dass wir immer noch Bethesda sind. Wir arbeiten an den gleichen Spielen wie gestern, die von den gleichen Studios entwickelt werden und von uns selbst gepublisht werden", schreibt Hines in einer Stellungnahme. Bethesda arbeitet derzeit unter anderem an einem Sci-Fi-Rollenspiel "Starfield" und "The Elder Scrolls 6", dem Nachfolger von "The Elder Scrolls 5: Skyrim".

Die Übernahme durch Microsoft könne Bethesda helfen, in Zukunft noch bessere Spiele zu entiwckeln, schreibt Hines weiter. Mit den Ressourcen von Microsoft könne Bethesda ein besserer Publisher und Entwickler werden, schreibt Hines. Die Unternehmensstruktur von Bethesda Softworks soll nicht geändert werden, schreibt auch Microsoft in einer Mitteilung.

"Als erprobter Entwickler und Publisher hat Bethesda Erfolgt mit einer großen Anzahl unterschiedlicher Spiele gehabt", kommentiert Microsoft-CEO Satya Nadella die Übernahme. Die Spiele von Bethesda sollen künftig Teil des Spiele-Abos Xbox Game Pass werden.

Sieben Entwicklerstudios

Insgesamt wandern durch den Kauf von ZeniMax sieben Entwicklerstudios zu Microsoft. Das sind neben Bethesda Game Studios und id Software die Arkane Studios ("Dishonored"), Machine Games ("Wolfenstein"), Tango Gameworks ("The Evil Within"), der Mobile-Entwickler Alpha Dog ("Ninja Golf") und das Studio Roundhouse Games, das aus den Human Head Studios hervorging. Zu den Entwicklerteams von ZeniMax gehören laut Microsoft 2300 Mitarbeiter. Das Unternehmen wurde 1999 gegründet.

Die Ankündigung ist ein Paukenschlag in der Spieleindustrie: id Software und Bethesda gehören zu den wichtigsten Spieleentwicklern der Welt. Nach der Übernahme durch Microsoft ist es denkbar, dass Titel dieser Firmen künftig ausschließlich für Microsofts Spielekonsole Xbox und den Windows-PC erscheinen. Bestätigt hat Microsoft diesen Plan noch nicht.

Im Hinblick auf die kommende Konsolengeneration könnte die Bethesda-Übernahme ein Trumpf im Microsoft-Ärmel sein: Bisher galt Playstation-5-Hersteller Sony als das Studio, das die besseren Exklusivtitel aufbieten kann. Mit den Spielen von Bethesda könnte Microsoft für die Xbox Series X/S zu Sony aufschließen.

(dahe)