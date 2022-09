Spielemesse: E3 2022 findet nach dreijähriger Pause wieder in Los Angeles statt

Nach drei Jahren Pause und Online-Ersatzveranstaltungen soll 2023 wieder eine "richtige" E3 stattfinden: Die Veranstalter der Entertainment Software Association (ESA) haben die Rückkehr der wichtigsten Spielmesse ins Los Angeles Convention Center bestätigt.

Die E3 2023 soll vom 11. bis zum 16. Juni 2023 ganz klassisch vor Ort stattfinden, schreibt die ESA in ihrer Ankündigung. Dass die E3 2023 wieder in Los Angeles stattfinden soll, hatten die Veranstalter schon im vergangenen Jahr versprochen. Die vergangenen Jahre zeigten allerdings, dass solche Versprechen nicht immer zu halten sind – diese Erfahrung machte auch die Gamescom.

Schwache Corona-Bilanz

Zuletzt fand die E3 2019 in Los Angeles statt. In der Pandemiezeit folgte 2020 eine kurzfristige Komplettabsage, 2021 eine reine Online-Veranstaltung. 2022 wurde erst nur eine Online-Veranstaltung in Aussicht gestellt, bevor die Messe schließlich erneut gänzlich abgesagt wurde.

Nach dieser schlechten Corona-Bilanz ist die Relevanz der E3 aus Sicht vieler Beobachter fragwürdig – immerhin wurden in den vergangenen Jahren auch ohne die E3 Videospiele beworben und verkauft. Wie die Gamescom steht die E3 im kommenden Jahr also unter einem besonderen Druck: Sie muss beweisen, dass sie noch eine Rolle spielt.

2021, als die E3 digital ausgetragen wurde, prangte zwar das E3-Logo auf einigen Livestreams unterschiedlicher Entwickler und Publisher, eine Messeidentität war aber kaum zu spüren. Tatsächlich unterschied sich die digitale E3 kaum von den Jahren 2020 und 2022, als die Messe komplett ausfiel und durch individuelle Einzelveranstaltungen der großen Spielefirmen ersetzt wurde. Die Absage für das Jahr 2022 begründete die ESA mit dem Bemühen, 2023 eine "revitalisierte physische und digitale E3-Erfahrung" zu bieten. Im Sommer 2023 muss sie liefern.

