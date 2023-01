Spielemesse: E3 2023 ohne Sony, Nintendo und Microsoft

Sony, Nintendo und Microsoft wollen nicht an der E3 2023 teilnehmen. Das berichtet das Spielemagazin IGN, das sich auf mehrere nicht näher genannte Quellen bezieht. Demnach wollen alle drei großen Konsolenhersteller der weltgrößten Spielemesse fernbleiben.

Für die E3 wäre das ein harter Schlag. Nach mehreren schwierigen Coronajahren soll die Messe 2023 erstmals seit 2019 wieder im Los Angeles Convention Center stattfinden. Die Absagen der wohl drei wichtigsten Gaming-Unternehmen nimmt dem Messeneustart aber bereits im Voraus den Wind aus den Segeln. Laut dem IGN-Bericht sind mehrere Spielefirmen "frustriert" über das E3-Management der vergangenen Jahre von Veranstalter ESA.

Bereits vor der Coronapandemie hatte die Loyalität der großen Spielefirmen gegenüber der E3 Risse gezeigt: Sony hatte die Messe bereits in den Jahren zuvor übersprungen. Auch Microsoft war 2019 nicht offiziell auf der E3, sondern hatte eine eigene Parallelevent veranstaltet. Dass nun auch Nintendo absagt, passt also gut ins Bild – und wird für die Relevanz der E3 ein weiterer Genickschlag.

E3-Chaos in der Pandemie

In der Pandemiezeit hatte sich bereits abgezeichnet, dass die E3 es künftig schwierig haben dürfte. 2020 wurde die Messe kurzfristig komplett abgesagt, 2021 folgte eine reine Online-Veranstaltung. 2022 wurde die E3 erneut abgeblasen, um sich auf den Neustart 2023 vor Ort konzentrieren zu können. In der Zwischenzeit etablierten sich andere Formate, in denen Spielefirmen ihre Titel vorstellten – allen voran Geoff Keighleys Summer Games Fest. Andere Spielefirmen setzten eigene Einzelveranstaltungen an, die auch ohne E3-Logo von Hunderttausenden Fans geschaut wurden.

Auch ohne die E3 wurden in den vergangenen Jahren also Videospiele beworben und verkauft. Wie die Gamescom steht die daher unter besonderem Druck: Sie muss beweisen, dass sie noch eine Rolle spielt. Ohne die drei Konsolenhersteller dürfte das schwierig werden.

(dahe)