Spieleplattform: GOG besinnt sich zurück auf Klassiker

CD Projekts Spieleplattform GOG besinnt sich auf ihre Anfänge: Der Store, der einst "Good old Games" hieß, soll künftig wieder ältere Spieleklassiker in den Vordergrund rücken. Man wolle klassische Spiele feiern und bewahren, teilte CD Projekt in einem Blog-Eintrag mit.

Zu diesem Zweck sollen ältere Titel mit dem Tag "Good old Games" versehen werden, um besser auffindbar zu werden. Schon jetzt sind laut CD Projekt bereits über 500 Titel in der GOG-Bibliothek von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern als "Good old Game" abgestempelt und gekennzeichnet worden.

Außerdem kündigte das polnische Entwicklerstudio einen Retro-Neuzugang an: Der Mehrspielershooter "The Wheel of Time" kam 1999 in den Handel. Auf GOG ist er nun in einer restaurierten Version verfügbar, die sich auch auf modernen Betriebssystemen und Displays mit höheren Auflösungen ausführen lässt. Sie kostet aktuell 9 Euro.

Sorgenkind GOG

CD Projekt ist mit dem Abschneiden seiner Store-Plattform GOG schon länger nicht mehr zufrieden: Bei der Bekanntgabe der Quartalszahlen im vergangenen November bezeichnete Finanzchef Piotr Nielubowicz GOG als eine "Herausforderung". Im dritten Quartal 2021 machte GOG demnach einen Verlust von umgerechnet einer Million Euro.

Schon damals kündigte CD Projekt an, dass sich die Plattform künftig verstärkt auf das Kerngeschäft konzentrieren solle. Ursprünglich bekannt wurde GOG unter dem Namen "Good old Games". Die Plattform hatte es sich auf die Fahne geschrieben, ältere Titel zu restaurieren und legal anzubieten.

Diese Strategie wurde dann 2012 geändert: Neben Spieleklassikern wanderten auch Indie-Spiele und Blockbuster-Produktionen ins Portolio der Plattform, die künftig nur noch GOG – nicht mehr "Good old Games" heißen sollte. Später wurde die GOG-App als universeller Launcher für andere Spiele-Stores umgebaut. GOG schaffte es aber nie, mit erfolgreicheren Mitbewerbern wie Steam oder dem Epic Games Store mitzuhalten. Durch die Rückbesinnung auf alte Stärken versucht CD Projekt nun offenbar, sich von der Konkurrenz abzusetzen.

