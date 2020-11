Spielergrafikkarten: Auch Radeon RX 6000 soll erst 2021 gut verfügbar sein

Bisher führt eine sehr schlechte Verfügbarkeit von AMDs Grafikkarten der Serie Radeon RX 6000 alias "Big Navi" zu überzogenen Preisen. Die Liefersituation wird sich voraussichtlich Anfang 2021 bessern, wie ein AMD-Mitarbeiter gegenüber dem YouTube-Kanal Hardware Unboxed verlauten ließ.

In etwa vier bis acht Wochen sollen Herstellerkarten mit angepassten Platinen und Kühlern in den Handel gelangen, die zu AMDs Preisempfehlungen erhältlich sind, berichtet Hardware Unboxed (im Video ab Minute 8:50). Die dafür notwendigen Vorkehrungen habe der Chiphersteller getroffen. Das bedeutet 650 Euro im Falle der Radeon RX 6800 XT und 580 Euro für die Radeon RX 6800. Herstellerkarten der Radeon RX 6900 XT (UVP 1000 Euro) könnten noch folgen.

Die Preisempfehlungen gelten üblicherweise für die günstigeren Versionen innerhalb einer Produktfamilie. Premiummodelle wie Asus' ROG Strix, Gigabytes Aorus, Powercolors Red Devil oder Sapphires Nitro+ siedeln sich erfahrungsgemäß oberhalb der UVP an – wenn auch nicht so überzogen wie aktuell. AMD produziert die eigenen Referenzdesigns noch bis Anfang 2021 weiter, allerdings sind auch diese derzeit kaum zu bekommen.

Nvidia ebenfalls betroffen

Außer AMD hat auch Nvidia mit Lieferengpässen neu vorgestellter Grafikkarten zu kämpfen. Modelle aus der Baureihe GeForce RTX 3000 alias Ampere sind nur in geringen Mengen verfügbar und meistens schnell vergriffen. Deutete sich bei der Liefersituation in den letzten Tagen noch Entspannung an, sind sowohl die GeForce RTX 3080 als auch die GeForce RTX 3070 wieder weitgehend vergriffen.

In etwas größeren Stückzahlen ist die GeForce RTX 3090 erhältlich, allerdings zu Preisen ab über 1700 Euro. Nvidia-CEO Jensen Huang stellte eine Entspannung ab Anfang 2021 in Aussicht.

(mma)