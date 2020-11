Spielerprozessoren: Ryzen 5 5600X und Ryzen 7 5800X verfügbar

AMD hat die ersten vier Desktop-Prozessoren mit Zen-3-Architektur alias Vermeer vorgestellt. Die beiden günstigeren Modelle Ryzen 5 5600X und Ryzen 7 5800X sind direkt zum Start bei mehreren deutschen Händlern zur von AMD vorgesehenen Preisempfehlung verfügbar.

So kostet der Sechskerner Ryzen 5 5600X etwa 300 Euro, der Achtkerner Ryzen 7 5800X 450 Euro. Beide CPUs eignen sich gut zum Spielen – die Leistung pro Kern von AMDs aktueller Generation übertrifft Intels 10. Core-i-Generation. Aber Obacht: Anders als bei der Ryzen-3000-Serie liegt nur noch dem kleinsten Modell Ryzen 5 5600X ein Boxed-Kühler (Wraith Stealth) bei. Alle anderen benötigen zwingend einen Drittanbieterkühler.

Ryzen 9 Fehlanzeige

Wer eines der Topmodelle sucht, wird derzeit allerdings nicht fündig. Weder der 16-Kerner Ryzen 9 5950X noch der 12-Kerner Ryzen 9 5900X befindet sich derzeit bei einem deutschen Händler auf Lager. Erste Kontingente waren Minuten nach Verkaufsstart vergriffen.

Schon vor einem Jahr brauchte AMD bei der Ryzen-3000-Baureihe Monate, um einen gesunden Lagerbestand von 12- und 16-Kernern aufzubauen. Alle Modelle mit mehr als acht CPU-Kernen nutzen zwei CPU-Chiplets – der Bedarf an 7-Nanometer-Silizium von TSMC ist dort also doppelt so hoch wie bei den Ryzen 7 und Ryzen 5.

500er-Mainboard notwendig

Zurzeit benötigen Interessenten eines Ryzen-5000-Prozessors ein AM4-Mainboard mit 500er-Chipsatz, also eine X570- oder B550-Platine. Entsprechende BIOS-Updates stehen von den Herstellern bereit; 400er-Modelle folgen Angang 2021. Wer bei einem Neukauf sichergehen möchte, einen Ryzen 5000 in Betrieb nehmen zu können, sucht sich ein Mainboard mit Flashback-Funktion aus – das funktioniert ohne laufende CPU.

Noch keine Lebenszeichen gibt es von weiteren Modellen, wie etwa einem Ryzen 7 5700X oder Ryzen 5 5600. Die bisherigen Acht- und Sechskerner Ryzen 7 3700X und Ryzen 5 3600 opfern etwas Takt, fallen dafür aber deutlich günstiger aus als der Ryzen 7 3800X und Ryzen 5 3600X. Im Bereich bis 250 Euro müssen Interessenten daher noch zu Ryzen 3000 oder Intels Core i-10000 greifen.

