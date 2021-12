Spielkonsolen: Playstation 5 wird dank Faceplates schwarz und bunt

Sony will Cover für die Playstation 5 verkaufen, mit denen sich die Farbe der Konsole verändern kann. Bei den Konsolenabdeckungen handelt es sich um alternative Seitenplatten oder "Faceplates", die die weißen Originale ersetzen können. Die Seitenplatten sind separat von der Konsole erhältlich.

So sieht eine PS5 mit schwarzen Covern aus. (Bild: Sony)

Die beiden weißen Seitenplatten der Playstation 5 sind abnehmbar. Dafür genügt es, kräftig zu ziehen – man muss sie zum Beispiel vorübergehend abklemmen, um eine zusätzliche SSD in die Spielkonsole einzubauen. Schon vor dem Launch der PS5 wurde daher darüber spekuliert, ob Sony eventuell alternative Faceplates verkaufen möchte. Bald ist es tatsächlich so weit: Ab dem 21. Januar sollen schwarze und rote Seitenplatten verkauft werden, später sollen Lila, Hellblau und Pink folgen.

Sony will die Konsolenabdeckungen sowohl für beide Varianten der PS5, also mit und ohne Disc-Laufwerk, anbieten. Die Dualsense-Controller der PS5 sollen ebenfalls in passenden Farben verkauft werden – ihre farbigen Elemente lassen sich nicht abnehmen.

Sony nennt noch keine Preise für die Seitenplatten in Europa, in den USA werden die Sets für 55 US-Dollar gelistet. Gegen Dritthersteller wie die kanadische Marke Dbrand, die für die PS5 passende Seitenplatten in alternativen Farben angeboten hatten, war Sony juristisch vorgegangen.

Fans wünschten sich Schwarz

Die weiße Farbe der PS5 war unter Playstation-Fans von Anfang an umstritten. Traditionell kamen die Konsolen des japanischen Herstellers in zurückhaltendem Schwarz auf den Markt, bei der neuen Konsolengeneration entschied sich Sony für das auffälligere Weiß. Bald hat Sony also – zumindest auf Umwegen – wieder eine schwarze Konsole im Angebot.

Bisher gibt es aber keinerlei Hinweise darauf, dass Sony die PS5 auch in anderen Farben verkaufen will – also etwa eine Variante der Konsole anbieten möchte, die von Anfang an mit schwarzen oder pinken Seitenplatten ausgestattet ist. Sollte sich Sony dagegen entscheiden, müssten Fans zuerst die weiße Konsole und dann zusätzlich die alternativen Seitenplatten erwerben.

Für viele ist diese Diskussion im Moment aber sowieso hinfällig: Über ein Jahr nach ihrem Release bleibt die Playstation 5 eine Rarität, neue Exemplare sind oft nach Sekunden wieder ausverkauft. Bisher wurden über 13,4 Millionen Exemplare der PS5 verkauft, bis Mai will Sony weitere 9 Millionen Konsolen herstellen.

(dahe)