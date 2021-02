Spielmacherfusion: Kim Kardashians Hollywood geht zu Electronic Arts

Der US-amerikanische Spieleentwickler Electronic Arts (EA) übernimmt den Konkurrenten Glu Mobile, der unter anderem den Titel "Kim Kardashian: Hollywood" im Angebot hat. Die Glu-Aktionäre erhalten von EA 12,50 US-Dollar – insgesamt 2,4 Milliarden US-Dollar (knapp 2 Milliarden Euro). Das Geschäft soll bis Ende Juni dieses Jahres abgeschlossen sein, sofern Aktionäre und Regulierer nichts einzuwenden haben.

Glu Mobile hat für Mobilgeräte im Angebot. Dazu gehören auch Titel wie "Design Home", "Covet Fashion" und "MLB Tap Sports Baseball". EA – mit einem Schwerpunkt auf Sportspiele – will diese und andere Titel in sein Portfolio nehmen, das so einem Jahresumsatz von 1,32 Milliarden US-Dollar entspräche, wie der Spielehersteller mitteilte.

Erweitertes Zielpublikum

EA zählt 430 Millionen Spielende in seinem Netzwerk, darunter daddeln 100 Millionen auf Mobilgeräten. Das Unternehmen verspricht sich, durch sein erweitertes Angebot auch an Lifestyle und Casual Games sein Zielpublikum zu erweitern. Glus 500 Entwickler von Mobilspielen sollen EA zudem helfen, das Knowhow auf diesem Gebiet zu vergrößern.

EA hat im Dezember 1,2 Milliarden US-Dollar in die Hand genommen, um das Entwicklerstudio Codemasters zu übernehmen. Dabei ist das Unternehmen Konkurrent Take-Two zuvorgekommen.

(anw)