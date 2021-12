"Splinter Cell": Ubisoft entwickelt Remake des Stealth-Klassikers von 2002

Ubisoft will den ersten Teil der "Splinter Cell"-Reihe neu auflegen. Das ursprünglich 2002 erschienene Stealth-Spiel wird als Remaster neu entwickelt, teilte der französische Spiele-Publisher mit. Die Neuauflage soll die Kernmechaniken des Originals beibehalten und mit besserer Technik und Komfortfunktionen aufwerten. Entwickelt wird das Spiel von Ubisoft Toronto, das zuletzt "Far Cry 6" auf den Markt brachte.

Einen Release-Termin nennt Ubisoft nicht, die Entwicklung befindet sich offenbar noch in einem frühen Stadium: Auf seiner Job-Webseite hat das zuständige Studio Ubisoft Toronto aktuell über ein Dutzend Stellen ausgeschrieben, die sich explizit auf die Entwicklung des "Splinter Cell"-Titels beziehen. Das weckt den Eindruck, dass der Entwicklungsprozess gerade erst anläuft.

Was Ubisoft jetzt schon verrät: Das neue, alte "Splinter Cell" wird auf Basis der Snowdrop-Engine entwickelt. Ubisofts Inhouse-Engine wurde von Massive Entertainment entwickelt und kommt bereits bei Spielen wie "The Division" und "Starlink" zum Einsatz. Auch das kommende "Avatar: Frontiers of Pandora" entsteht in der Ubisoft-Engine.

Ubisoft macht wieder lineare Level

Als das erste "Splinter Cell" 2002 auf den Markt kam, waren Open-World-Spiele noch nicht das Maß aller Dinge bei Ubisoft. Heute wurde praktisch jede Einzelspieler-Marke des französischen Publishers auf die gleiche Open-World-Philosophie gebürstet – von "Assassin's Creed" über "Far Cry" bis hin zu "Watch Dogs" und "The Division". Bei "Splinter Cell" macht Ubisoft aber eine Ausnahme, teilten die Entwickler in einem Blog-Eintrag mit: Das Remake des Stealth-Spiels wird wie das Original ein lineares Schleichabenteuer.

Das ermögliche eine viel dichtere Gestaltung der Levels, erklären die Entwickler im Blog-Eintrag. Wie im Original soll es auch im Remaster darum gehen, unter Einsatz diverser Gadgets möglichst unbemerkt durch diese Levels zu kommen.

Außerdem spricht Ubisoft von einer "soliden Basis für die Zukunft von 'Splinter Cell'" – ein Hinweis, dass weitere Spiele um Hauptfigur Sam Fisher entstehen könnten. Beim Revival der bekannten Stealth-Marke, die Ubisoft Toronto zuletzt 2013 mit "Blacklist" bedient hatte, könnte auch Netflix helfen: Beim Streaming-Dienst ist derzeit eine Anime-Serie um Spezialagent Fisher in Arbeit.

