Sport Open Earbuds: Bose zeigt Bügel-Ohrhörer für Sportler

Bose hat mit den Sport Open Earbuds neue Ohrhörer für Sportler vorgestellt. Die Earphones sollen den Gehörgang freilassen und es dem Träger damit ermöglichen, weiterhin Umgebungsgeräusche wahrzunehmen. Die Ohrhörer werden von großen Bügeln festgehalten.

Im Gegensatz zu vergleichbaren Produkten setzt Bose dabei nicht auf Knochenschall, sondern eine Technik namens "Open Audio". Diese Technik setzte Bose bereits bei seiner Kopfhörer-Sonnenbrille Frames ein. Die darin eingebauten Kopfhörer richten den Ton präzise ins Ohr des Trägers, sodass außenstehende nicht mithören können. Telefonate werden über integrierte Mikrofone geführt.

Kein Lade-Etui

Wie gewöhnliche Ohrhörer verbinden sich die Sport Open Earbuds per Bluetooth 5.1 mit dem Wiedergabegerät. Die Akkulaufzeit gibt Bose mit 8 Stunden an. Eine zugehörige Tragetasche kommt ohne integrierten Akku, kann die Ohrhörer also nicht aufladen. Stattdessen müssen Käufer die Open Earbuds in eine mitgelieferte Ladestation stecken.

Bisher werden die Bose Sport Open Earbuds ausschließlich in den USA angeboten, wo sie 200 US-Dollar kosten. Ob sie nach Deutschland kommen, ist unklar.

(dahe)