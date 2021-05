Sport-Streamingdienst: DAZN wird zur neuen Bundesliga-Saison teurer

Der Sport-Streamingdienst DAZN wird teurer: Das Jahresabonnement kostet ab August 150 Euro statt wie bisher 120 Euro. Die Kosten für das Monatsabo steigen von 12 auf 15 Euro. Die Preiserhöhungen von DAZN betreffen sowohl Neu- als auch Bestandskunden, teilte der Anbieter mit. DAZN begründet die höheren Abo-Preise mit dem ausgebauten Fußball-Angebot ab der kommenden Saison.

Ab der Saison 2021/22, die im August beginnt, zeigt DAZN deutlich mehr Champions-League-Spiele: Pro Saison bis 2023/24 gibt es bei DAZN 121 Spiele der Champions League live zu sehen, Konkurrent Amazon hat sich die verbleibenden 16 Partien geschnappt. Auch bei der Bundesliga hat DAZN aufgerüstet, der Streaming-Dienst zeigt in den kommenden Saisons alle Freitags- und Sonntagsspiele live. Das entspricht 106 Begegnungen pro Saison, bisher waren es nur 40. Die Samstagsspiele bleiben bei Sky.

Mehr Spiele, mehr Shows

Die erweiterten Übertragungsrechte will DAZN mit zusätzlichem Personal und Shows unterfüttern. Das Unternehmen zeigt etwa die Samstagsspiele ab 17:30 in einer Highlight-Show – also noch vor der Sportschau. Außerdem will das Unternehmen die Vorberichterstattung um Top-Spiele in der Bundesliga und der UEFA Champions League ausbauen. Dabei sollen auch zusätzliche On-Demand-Inhalte entstehen. Die Champions-League-Spiele am Dienstag und Mittwoch will DAZN erstmals auch in einer Konferenz als Alternative zu den Einzelübertragungen anbieten.

DAZN war 2016 mit Live-Spielen der englischen Premier League gestartet, die mittlerweile wieder bei Sky zu sehen sind. Seit der Saison 2018/19 hat DAZN die Rechte der Uefa Europa League, die ab der Saison 2021/22 komplett bei RTL liegen.

Die Champions-League-Spiele, die nicht bei DAZN zu sehen sind, werden von Amazon gezeigt: Es handelt sich um 14 Gruppen- und zwei KO-Spiele, die der Online-Händler frei wählen kann. Die Partien von Amazon werden für Mitgliedern von Prime ohne Zusatzkosten zur Verfügung stehen.

(dahe)