Spotify: HiFi-Abo angeblich noch dieses Jahr

Spotify will offenbar noch in diesem Jahr ein teureres Abo mit verlustfreiem Musik-Streaming anbieten. Das berichtet Bloomberg. Die neue Abostufe soll demnach "Supremium" heißen und vorerst in Märkten außerhalb der USA angeboten werden – wo genau, ist offen.

Spotify hatte HiFi-Streaming in CD-Qualität schon 2021 angekündigt, den Launch dann aber stillschweigend abgeblasen. Laut Bloomberg reagierte das schwedische Streaming-Unternehmen damit auf die Konkurrenz: Sowohl Amazon als auch Apple haben Lossless-Streaming Mitte 2021 ohne Aufpreis in ihre Musikstreaming-Dienste integriert – keine guten Gegebenheiten für Spotify also, um verlustfreies Musik-Streaming gegen Aufpreis zu verkaufen. Informationen zu den Preisen stehen noch aus. Spotify hat sich bislang nicht zu dem Bericht geäußert.

Spotify günstiger als die Konkurrenz

Amazon Music Unlimited kostet für Kunden ohne Prime-Mitgliedschaft 11 Euro im Monat (mit: 9 Euro), auch Apple Music kann für 11 Euro abonniert werden. Spotify dagegen kostet nur 10 Euro im Monat, ist also günstiger als die Konkurrenz. Spotify lässt sich alternativ gratis mit Werbeunterbrechungen nutzen.

Amazon hat den Preis für Music Unlimited erst im Januar erhöht: Die Preiserhöhungen seien notwendig, um den Dienst weiter in gewohnter Qualität anbieten zu können, schrieb Amazon in seiner Mail an betroffene Kundinnen und Kunden. Die Kosten für den Dienst seien in den vergangenen drei Jahren signifikant gestiegen.

So seien etwa die Lizenzierungskosten für Prime-Music-Inhalte um 10,6 Prozent pro Kunde gewachsen. Auch die Ausgaben für Personal und technische Infrastruktur seien mittlerweile höher. Neben wirtschaftlichen Entwicklungen begründete Amazon die Kostensteigerungen auch "mit wettbewerblichen und regulatorischen Anforderungen". Ähnlichen Herausforderungen dürfte auch Spotify gegenüberstehen.

(dahe)