Spotify: Buttons für "Play" und "Shuffle" werden getrennt

Spotify verbessert den Komfort bei der Wiedergabe von Musikstücken und Hörspielen: Künftig sollen Buttons für "Wiedergabe" und "Zufallswiedergabe" über Alben und Playlists getrennt angezeigt werden. Die Änderung soll in den kommenden Wochen weltweit in den Mobile-Apps ankommen, teilte Spotify mit.

Aktuell zeigt Spotify entweder einen "Play"- oder einen "Shuffle"-Button an. Wollen User die Zufallswiedergabe aktivieren, obwohl sie nur den Play-Button angezeigt bekommen, müssen sie also erst die Wiedergabe starten und danach auf das "Shuffle"-Icon drücken.

Andersherum ist es noch umständlicher: Drückt man auf den "Shuffle"-Button, springt Spotify direkt zu einem zufälligen Song innerhalb der Playlist. Dann ist es also praktisch schon zu spät, um den Zufallswiedergabemodus manuell abzuschalten, weil mit großer Wahrscheinlichkeit bereits mehrere Songs übersprungen wurden. Stattdessen muss man bisher manuell das erste Stück antippen und dann die Zufallswiedergabe abschalten.

Ärger um "Shuffle"-Wiedergabe

Derzeit zeigt Spotify über Playlists den "Zufallswiedergabe"- und über Alben den "Wiedergabe"-Button an. Selbst das ist relativ neu: Bis Ende des vergangenen Jahres war die Schaltfläche für "Shuffle" auch über Alben der Standard. Dass kuratierte Musikalben also üblicherweise per Zufallswiedergabe abgespielt wurden, sorgte bei vielen Künstlern für Ärger.

"Nicht umsonst machen wir uns bei der Songreihenfolge unserer Alben so viele Gedanken. Unsere Geschichten sollten so gehört werden, wie wir es beabsichtigt haben", schrieb etwa die englische Sängerin Adele. Im kostenlosen Modus von Spotify wird auch künftig nur Zufallswiedergabe möglich sein – sowohl bei Alben als auch bei Playlists.

In Österreich erhöht Spotify derweil die Preise für sein Familienabonnement: Es kostet dort ab dem 1. August 17 statt wie bisher 15 Euro im Monat. Spotify Duo wird 14 statt wie bisher 13 Euro kosten. Ob und wann Spotify die Preise auch in Deutschland anheben wird, ist offen.

(dahe)