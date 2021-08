Spotify: Music + Talk jetzt auch in Deutschland und 14 weiteren Ländern

Der Musikstreaming-Dienst Spotify macht sein Angebot Music + Talk jetzt auch für Deutschland verfügbar. Mit dem neuen Werkzeug können aus den 70 Millionen in Spotify verfügbaren Titeln Songs ausgewählt und mit gesprochenen Beiträgen zu einer Sendung kombiniert werden. Außerdem gibt es in diesem Kontext auch einen neuen Spotify-Podcast namens Music + Talk: Unlocked, der sich mit Themen rund um die Nutzung des neuen Formats befasst und auch Musik-Quizspiele umfasst.

Eigene App verfügbar

Außer in Deutschland macht Spotify Music + Talk nun gleich in mehr als einem Dutzend weiterer Länder erhältlich. Die Mischungen aus Liedern und gesprochenen Beiträgen können in Anchor, der App einer Spotify-Tochter, eingesprochen und bearbeitet werden. Anschließend sind sie auf Spotify verfügbar, wo man sie liken, teilen oder speichern kann.

(Bild: Blogpost Anchor)

Inhaber eines Premium-Accounts können die in Music + Play erscheinenden Titel genauso anhören wie das übliche Angebot. Nutzer ohne Premiummitgliedschaft erhalten eine 30-sekündige Vorschau der Inhalte.

Bereits 2019 bekundete der Gründer und Geschäftsführer von Spotify, Daniel-Ek, sein Interesse an Audioformaten, — Spotify wolle im Bereich Podcast-Produktion und Verbreitung sogar zur Nummer eins werden. Aber auch andere Unternehmen, wie etwa Facebook, hatten nach dem Clubhouse-Hype, angedeutet, mehr auf Audio-Inhalte setzen zu wollen.

Neben Deutschland ist das neue Werkzeug jetzt auch in Japan, Indien, den Philippinen, Indonesien, Frankreich, Spanien, Italien, den Niederlanden, Schweden, Mexiko, Brasilien, Chile, Argentinien und Kolumbien verfügbar.

(mack)