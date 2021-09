Spotify: Neue Funktion "Blend" erzeugt eine gemeinsame Freundes-Playlist

Mit der neuen Funktion "Blend" will Spotify seinen Hörern die Möglichkeit geben, neue Musik durch Freunde zu entdecken. In Blend erstellt Spotify für miteinander befreundete Personen eine gemeinsame Playlist, die auf dem jeweiligen Geschmack der beiden Personen basiert. Außerdem sollen die Freunde so Einblick in ihre musikalische Kompatibilität erhalten.

Ab sofort für alle nutzbar

Das kürzlich als Beta-Version erschienene Werkzeug ist jetzt für alle Nutzerinnen und Nutzer verfügbar und aktualisiert sich laut Spotify täglich. Um Blend zu nutzen, müssen die Anwender in der Suche auf die Playlist "Für dich erstellt" klicken und von dort einen "Gemeinsamen Mix erstellen". Zu diesem können sie dann eine andere Person einladen, die ebenfalls über ein Spotify-Konto verfügt.

Zuletzt hatte Spotify Music + Talk eingeführt, mit der sich in Anchor erstellte, gesprochene Beiträge auf Spotify mit Musik mischen lassen. Anders als bei Blend ist hierfür jedoch ein Premium-Account nötig.

(mack)