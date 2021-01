"Spotify Podcast Ads": Streamingdienst will Podcast-Werbung optimieren

Spotify will Unternehmen künftig die Möglichkeit bieten, datengestützte und -gesteuerte Podcast-Werbung zu schalten. Zusätzlich sollen die Werbetreibenden Informationen über die durch ihre Werbung erzielte Wirkung erhalten. Das Werbeformat "Spotify Podcast Ads" und das Werbe-Steuerungstool "Streaming Ad Insertion" (SAI) seien dafür in Deutschland künftig erhältlich.

Der Ankündigung Spotifys zufolge ist es für Werbetreibende bei Podcasts ein Problem, dass Benutzer diese herunterladen und darum häufig unklar ist, ob sie die in den Episoden platzierten Werbe-Audios gehört haben. Da Spotify aber nur seinen Bezahlkunden das Herunterladen von Podcast-Episoden erlaubt, soll das "Streaming Ad Insertion"-Tool diese Wissenslücke schließen können und Informationen über die Häufigkeit der Werbeaufrufe liefern. So würden die Unternehmen mehr über ihre Zielgruppen erfahren und Daten über die Wirkung ihrer Werbemaßnahmen bekommen.

Unterstützung bei Platzierung und Erstellung der Werbung

Spotify kündigt an, dass Werbetreibende in fast allen Podcast-Episoden verschiedene Möglichkeiten zur Platzierung ihrer Werbung angeboten bekommen: unmittelbar, bevor eine Podcast-Episode abgespielt wird, während der Episode an einer im Podcast vorgegeben Stelle oder nach dem deren Ende. Auch bei der Erstellung der Werbung hilft Spotify und stellt ein Netzwerk professioneller Sprecher zu Verfügung – wenn nicht sogar der Podcast-Host selbst die Werbebotschaft spricht.

Nach Spotifys Angaben gibt es eine kontinuierlich wachsende Reichweite von Podcasts: Von den 320 Millionen Spotify-Nutzern hören demnach 22 Prozent regelmäßig Podcasts. Insgesamt gibt es einen großen Trend zum Audio-Streaming.

(tdi)