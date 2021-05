Spotify bringt Offline-Funktion auf Apple Watch

Spotify baut den Apple-Watch-Support erheblich aus: Mit einem Premium-Abonnement besteht nun auch die Möglichkeit, Audioinhalte des Streaming-Dienstes direkt auf der Uhr zu speichern – darunter Playlists, Alben und auch Podcasts. Über das Kontextmenü (Button mit den drei Punkten) lassen sich die gewünschten Inhalte direkt auf die Apple Watch laden, komplett übertragene Titel werden mit einem grünen Pfeil markiert.

Die watchOS-App von Spotify ist damit erstmals autark und erlaubt eine Musikwiedergabe auch ohne Internetverbindung oder mitgeführtes iPhone.

Einführung schrittweise

Die neuen Offline-Funktionen sind Teil der vergangene Woche veröffentlichten Spotify-Version 8.6.28, soll aber erst im Verlauf der nächsten Wochen für alle Abonnenten schrittweise eingeführt werden, wie Spotify mitteilte. Weil es sich um die erste Umsetzung der stark nachgefragten Offline-Funktionen für die Apple Watch handelt, bittet der Streaming-Dienst um Erfahrungsberichte – und verspricht weitere Verbesserungen.

Ein Streaming von Musik auf der Apple Watch per WLAN oder Mobilfunkverbindung ist mit Spotify bereits seit vergangenem Herbst möglich, mit der Offline-Funktion schließt der Streaming-Dienst nun zu Apple Music auf und liefert eine vollwertige Watch-App. Zu Beginn im Jahr 2018 hatte die watchOS-Version von Spotify nur als Fernbedienung für Spotify auf dem iPhone gedient, sehr zur Enttäuschung mancher Abonnenten. Apple erlaubt Apps von Drittanbietern erst seit dem im Herbst 2019 eingeführten watchOS 6 das Live-Streaming von Audioinhalten. Entsprechend ist zur Nutzung auch eine neuere Apple Watch ab Series 3 erforderlich.

Streit um Funktionseinschränkungen

Spotify beklagte in der Vergangenheit, Apple schränke den Zugang zu seiner Hardware für Dienste von Drittanbietern ein und mache es der Konkurrenz so schwerer. Mehrere zentrale Funktionen waren ursprünglich Apple Music vorbehalten und wurden erst schrittweise für Entwickler freigegeben. Neben Streaming und Offline-Funktionalität auf der Watch sowie der Musiksteuerung per Siri erlaubt Apple inzwischen auch anderen Streaming-Diensten den direkten Zugang zum WLAN-Lautsprecher HomePod – dort ist Spotify bislang noch nicht vertreten.

