Spotify erneuert Home-Screen: Drei Feeds und Vollbild-Videos

Der Audio-Streaming-Dienst Spotify hat auf dem hauseigenen Event "Stream On" ein neues Design angekündigt, das den Home-Screen der Mobil-App in drei Feeds unterteilt: "Musik", "Podcasts & Shows" oder "Audiobooks". An der Spitze eines Feeds sehen Nutzer ihre Lieblingsinhalte. Darunter folgen von Spotify empfohlene Inhalte, die durch ein animiertes Bild oder ein Video vorgestellt werden. Durch Scrollen gelangen Nutzer von einer Musik- oder Podcast-Vorschau zur nächsten.

Das Update kommt für die iOS- und Android-Versionen von Spotify. Ein genaues Veröffentlichungsdatum nennt Spotify nicht, die Erneuerungen sollen aber in schrittweisen Updates in die App einfließen – und in manchen Regionen früher erscheinen als in anderen.

Mit dem neuen Design möchte Spotify das Entdecken von Audiobüchern, Musik, Podcasts und Video-Podcasts erleichtern. Zudem führt Spotify die Sonderfunktion "Smart Shuffle" ein, die die Playlist eines Nutzers mit passenden Liedern ergänzen soll. Nur Premium-Abonnenten sollen Zugriff auf diese neue Funktion haben.

Home-Screen in TikTok-Optik

Die im Feed integrierten Videoinhalte können den ganzen Bildbereich in Anspruch nehmen. Unter dem Video soll der Titel des Inhaltes, der Künstlername gefolgt von einer Reihe von Hashtags stehen, beispielsweise "#hip-hop", "#r&b" und "#confident". Außerdem wird die Suchfunktion erweitert: Nutzer können beim Scrollen ein vom Künstler für den Inhalt erstellte Videoschleife sehen oder mittels Hashtag Inhalte filtern.

Nicht nur Spotify rückt Videos in den Mittelpunkt, auch Meta führte mit "Reels" ein Kurzvideoformat in Instagram ein, eine App, die ursprünglich auf Bilder ausgelegt war. Denn der Erfolg der Video-Plattform TikTok treibt die Konkurrenz an, Videoformate in den Vordergrund zu rücken. Zuletzt wollte Bytedance, der Betreiber von TikTok, sogar einen eigenen Musik-Streaming-Dienst namens Resso in die TikTok-App einbringen.

Zudem kündigte Spotify die neue Funktion "Smart Shuffle" an. Bei diesem Feature fügt ein Algorithmus der Playlist progressiv neue Lieder hinzu, die auf die schon vorhandenen Lieder in der Liste abgestimmt sein sollen.

