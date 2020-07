Spotify kann jetzt auch Video-Podcasts abspielen

Spotify unterstützt nun Video-Podcasts: Ausgewählte Sendungen laufen beim Musikstreaming-Dienst nun auch mit Video, teilte das Unternehmen mit. Die neue Funktion ist sowohl in der Desktop-Anwendung als auch in den Mobil-Apps verfügbar, in der Browser-Version von Spotify funktioniert sie nicht.

Laut Spotify bieten Podcasts mit Video im Vergleich zu reinen Audiosendungen die Möglichkeit, die Podcaster besser kennenzulernen. Viele beliebte Podcasts werden ohnehin als Video aufgezeichnet, um auf anderen Plattformen wie Youtube veröffentlicht zu werden. Spotify konnte diese Formate bisher aber nur als Ton wiedergeben.

Video-Podcasts stehen sowohl Nutzern der kostenlosen als auch der Premium-Version von Spotify zur Verfügung. Allerdings können offenbar nicht alle Podcaster auf das Video-Format umsteigen – nur "ausgewählte" Podcasts werden aktuell als Video angeboten. Dazu gehören laut Spotify "The Book of Basketball 2.0" und "Rooster Teeth Podcast".

Video startet automatisch

Video-Podcasts werden wie in der jeweiligen App üblich gestartet und laufen oberhalb der Episoden-Auflistung. In der Desktop-Version von Spotify gibt es außerdem die Möglichkeit, das Video auf Vollbild zu stellen. Gesteuert wird die Wiedergabe wie gewohnt über die unten platzierte Wiedergabeleiste. Eine Möglichkeit, Videos auszublenden, scheint es nicht zu geben.

Laut Spotify laufen Video-Podcasts wie gehabt als Ton weiter, wenn die Mobil-App in den Hintergrund geschoben oder das Handy gesperrt wird. In diesem Fall sollen im Vergleich zu normalen Audio-Podcasts also kein zusätzliches Datenvolumen verbraucht werden. Nutzer werden außerdem weiterhin die Möglichkeit haben, Podcasts herunterzuladen – allerdings ausschließlich in ihrer Audio-Version.

Spotify experimentierte bereits vorher mit Video-Clips: Bei bestimmten Songs waren in der Mobil-App bereits kurze Clips aus den zugehörigen Videos zu sehen. Künftig könnte Spotify auch komplette Musik-Videos abspielen.

(dahe)