Spotify kauft von "Wordle" inspiriertes Musikspiel "Heardle"

Spotify kauft das Musikratespiel "Heardle": Das von "Wordle" inspirierte Browserspiel steht nun hinter einer Spotify-URL und verweist direkt auf Songs aus dem schwedischen Musikstreamingdienst. Zuvor hatte "Heardle" auf Songs auf Soundcloud verlinkt. Finanzielle Hintergründe der Übernahme hat Spotify nicht offengelegt.

In Deutschland kann man "Heardle" nach der Übernahme durch Spotify nicht spielen: "Heardle isn't available in your location", heißt es beim Besuch der Webseite. Wann genau Spotify das Musikratespiel nach Deutschland bringen will, ist unklar. Derzeit steht das Spiel nur in mehreren englischsprachigen Ländern zur Verfügung, dazu gehören die USA, Großbritannien, Australien, Kanada und Neuseeland.

"Heardle" ist vom Wortratespiel "Wordle" inspiriert, das im Frühjahr von der New York Times gekauft wurde. Bei "Heardle" muss man Songs anhand von kurzen Ausschnitten raten: Je mehr Tipps man braucht, desto längere Songabschnitte bekommt man zu hören.

Lesen Sie auch Buchstabenrätsel "Wordle": Trendspiel mit verrückten Alternativen

Neue Songs entdecken

Können Spielerinnen und Spieler nach sechs Tipps immer noch keinen Song erraten, wird das Lied komplett vorgespielt. Spotify sieht "Heardle" daher laut Mitteilung auch als Möglichkeit, neue Songs zu entdecken. Dem Streamingdienst zufolge haben die Web-Anwendung und die App "Millionen von Fans".

"Heardle" bleibt auch nach der Übernahme kostenlos, betont Spotify weiter. Vorerst bleibt das Spiel außerdem separat abrufbar. In Zukunft soll das Musikratespiel dann auch direkt in Spotify integriert werden, genauere Pläne hat das schwedische Unternehmen aber noch nicht veröffentlicht.

(dahe)