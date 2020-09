Spotify sieht Apples Abo-Bundle als wettbewerbswidrig

Spotify hat Apples Bundle-Pläne scharf kritisiert: Apple nutze "erneut seine dominante Position und unfairen Praktiken, um Konkurrenten zu benachteiligen", indem es die hauseigenen Dienste bevorzugt behandelt, wie der Musik-Streaming-Marktführer Spotify in der Nacht auf Mittwoch gegenüber US-Medien erklärte.

Spotify: Regulierer sollten Apple in Schranken weisen

Man rufe Regulierungsbehörden dazu auf, umgehend einzuschreiten und "Apples wettbewerbswidriges Verhalten einzuschränken", heißt es in Spotifys Mitteilung. Der iPhone-Konzern schade sonst der Entwickler-Community und bedrohe die "kollektive Freiheit zu hören, lernen, erschaffen und Verbindungen aufzubauen".

Apple hat am Dienstagabend mehrere Bundle-Angebote vorgestellt, die einen Preisvorteil beim Abonnieren mehrerer Dienste des Konzerns einräumen. Die unter dem Namen "Apple One" geführten Bundles kombinieren Musik-Streaming (Apple Music), Video-Streaming (TV+), einen Spieledienst (Arcade) und iCloud-Speicherplatz.

In einigen Ländern gibt es noch ein teureres Bundle, das auch die Magazin-Flat News+ und Apples neuen Dienst mit Fitness-Kursen umfasst. Nutzer sollen im Herbst auch per Push-Nachricht über die neuen Bundles informiert werden, so der Anbieter. Apples Dienste sind in vorinstallierten Apps wie Musik und App Store prominent platziert.

Bild 1 von 7 Apple One (7 Bilder) Alle Abos in einem Paket: Apple stellt Apple One vor.



EU-Kommission untersucht App-Store-Regeln

In einer Stellungnahme gegenüber Reuters erklärte Apple, Kunden könnten auch Alternativen zu allen Apple-Diensten "entdecken und genießen". Man wolle seinen Kunden aber ein Bundle-Angebot machen, und manche der darin enthaltenen Apple-Dienste könne man auch auf Nicht-Apple-Geräten nutzen.

Der Streit zwischen Spotify und Apple reicht bereits Jahre zurück: Spotify sieht den iPhone-Hersteller als Monopolisten und hat sich bei der EU-Kommission über die App-Store-Regeln beschwert. Eine Untersuchung des Apple-Regelwerks, darunter die von Apple für In-App-Käufe veranschlagte Provision von bis zu 30 Prozent, läuft inzwischen, sie soll klären, ob die Regeln zu Wettbewerbsverzerrungen führen. Apple stellte den Streaming-Konkurrenten im Gegenzug als Schmarotzer dar.

