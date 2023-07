Spotify wird fast überall teurer – außer in Deutschland

Der Musikstreaming-Dienst Spotify wird in vielen Ländern teurer. In den USA erhöht sich der Preis für das Standard-Abo etwa von 10 auf 11 US-Dollar im Monat, kündigte das schwedische Unternehmen am Montag an. In Großbritannien steigt der Preis von 10 auf 11 Pfund, in Frankreich von 10 auf 11 Euro.

Deutschland steht nicht auf der langen Liste der Länder, in denen Spotify nun teurer wird. Dazu gehören etwa die Türkei, die Niederlande, Frankreich, Spanien, Dänemark, Italien und Belgien. Österreich wird ebenfalls nicht genannt – hier hat Spotify die Preise schon vorher auf das erhöhte Niveau angehoben.

"Die Marktlandschaft hat sich seit unserer Einführung ständig weiterentwickelt", schreibt Spotify in einer Mitteilung zu den Preiserhöhungen. "Damit wir weiterhin innovativ bleiben können, ändern wir unsere Premium-Preise in einer Reihe von Märkten auf der ganzen Welt. Diese Aktualisierungen werden uns dabei helfen, den Fans und Künstlern auf unserer Plattform weiterhin einen Mehrwert zu bieten." Je nach Markt werden auch die Preise für Spotify Duo, das Familienabo und das Studentenabo nach oben angepasst.

Spotify plant HiFi-Abo

Ob und wann eine Preissteigerung auch in Deutschland ansteht, ist nicht bekannt. Spotify kostet hierzulande weiterhin 10 Euro im Monat für das Basisabonnement. Außerdem kann Spotify kostenlos mit einigen Einschränkungen und Werbeeinblendungen genutzt werden.

Spotify plant zudem, eine komplett neue Abostufe einzuführen. Einem Bericht von Bloomberg zufolge will Spotify noch in diesem Jahr ein teureres Modell mit verlustfreiem Musik-Streaming anbieten. Die neue Abostufe soll demnach "Supremium" heißen und vorerst in Märkten außerhalb der USA angeboten werden. Informationen zu den Preisen des Lossless-Abos stehen noch aus. Spotify hat den Bloomberg-Bericht bisher nicht kommentiert.

(dahe)