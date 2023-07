Spotify wird in Österreich teurer

Spotify erhöht die Abo-Preise in Österreich: Das Standard-Abonnement kostet nun 11 Euro pro Monat statt wie bisher 10 Euro im Monat. Auch das Abo für Studenten steigt im Preis. Es kostet künftig 6 Euro statt wie bisher 5 Euro im Monat.

Über die neuen Preise werden Kunden in Österreich per Mail informiert, schreibt das Magazin Futurezone.at. Demnach gelten die erhöhten Preise vorerst für Neukunden. Bestandskunden haben bis zum 30. September Zeit, der Preisänderung zu widersprechen – in diesem Fall wird das Abo gekündigt.

Es gibt aktuell keine Anzeichen dafür, dass eine Erhöhung der Spotify-Abopreise in Deutschland bevorsteht. Bereits im Vorjahr hatte Spotify die Preise für das Duo- und das Familienabo in Österreich erhöht. Damit sind nun alle Abo-Optionen in Österreich teurer als in Deutschland.

HiFi-Abo geplant

Zusätzlich zu den Preiserhöhungen plant Spotify derzeit, eine komplett neue Abostufe einzuführen. Einem Bericht von Bloomberg zufolge will Spotify noch in diesem Jahr ein teureres Modell mit verlustfreiem Musik-Streaming anbieten. Die neue Abostufe soll demnach "Supremium" heißen und vorerst in Märkten außerhalb der USA angeboten werden – wo genau, ist offen.

Spotify hatte HiFi-Streaming in CD-Qualität schon 2021 angekündigt, den Launch dann aber stillschweigend abgeblasen. Damit reagierte das Unternehmen wohl auf die Konkurrenzsituation: Sowohl Amazon als auch Apple haben Lossless-Streaming Mitte 2021 ohne Aufpreis in ihre Musikstreaming-Dienste integriert.

Informationen zu den Preisen des Lossless-Abos stehen noch aus. Spotify hat sich bislang nicht zu dem Bericht geäußert. Amazon Music Unlimited kostet für Kunden ohne Prime-Mitgliedschaft 11 Euro im Monat (mit: 9 Euro), auch Apple Music kann für 11 Euro abonniert werden. Spotify dagegen kostet in Deutschland nur 10 Euro im Monat, ist also günstiger als die Konkurrenz. Spotify lässt sich alternativ gratis mit Werbeunterbrechungen nutzen.

(dahe)