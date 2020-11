Sprachassistentin: Alexa soll nützliche Skills automatisch anbieten

Amazons Sprachassistentin Alexa soll künftig automatisch Skills anbieten, die für den Nutzer nach Einschätzung eines Algorithmus gerade praktisch sein könnte. Die Funktion steht bereits in englischer Sprache für User in den USA bereit. Ob und wann das Feature auch in Deutschland angeboten wird, ließ Amazon vorerst offen.

Ein Nutzungsszenario sieht Amazon laut einem Blog-Eintrag unter anderem bei Fragen nach dem Wetter. Erkundigt sich der Nutzer auf einem Smart-Display mit Alexa-Integration nach den Wetterverhältnissen an einem bestimmten Ort, könnte Alexa nach Beantwortung noch gegenfragen: "Möchtest du EarthCam nutzen, um ein Live-Bild von dort zu sehen?". Fragt der Nutzer dagegen laut Amazon, wie lange Tee einziehen sollte, antwortet Alexa erst mit "Fünf Minuten" und bietet dann direkt an, einen entsprechenden Timer zu stellen.

Gegenüber dem Tech-Magazin The Verge nennt Amazon ein weiteres Beispiel: Auf die Frage, wann der Zweite Weltkrieg endete, könnte Amazon demnach ein Geschichts-Quiz über das Skill "Ultimate History Quiz" anbieten. Aus dem Blog-Eintrag von Amazon geht nicht hervor, ob lediglich Skills angeboten werden, die der Nutzer selbst installiert hat.

Alexa lernt ständig dazu

Skills sind Zusatzfunktionen für Amazons Sprachassistentin Alexa, die von unabhängigen Herstellern entwickelt werden. Oft ermöglichen sie es, auf bestimmte Apps und Funktionalitäten zuzugreifen. Beispielsweise können Nutzer die Musikwiedergabe per Spotify oder die Kontrolle von Hue-Lampen über ein Skill in Alexa einbinden.

Amazon überarbeitet seine Sprachassistentin Alexa laufend mit neuen Funktionen. Im September hat Amazon etwa angekündigt, dass Alexa anhand der Stimme erkennen kann, ob ein Kind zu ihr spricht. Ausgehend davon kann Alexa bestimmte Inhalte anbieten und andere ausblenden.

Amazons Sprachassistentin Alexa soll künftig erkennen können, ob ein Kind zu ihr spricht und infolgedessen nur bestimmte Inhalte anbieten. Ein grundlegendes Ziel, das Amazon verfolgt: Alexa soll nicht mehr nur zum Abladen von Sprachbefehlen taugen, sondern auch möglich natürliche Unterhaltungen führen können. Die Nachfrage nach vermeintlich nützlichen Skills ist ein weiterer Schritt in diese Richtung.

