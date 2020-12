Spring Cloud Data Flow for Kubernetes 1.2 wird mitteilsamer

Pivotal lässt auf die kürzlich veröffentlichten Versionen 2.6.4 und 2.7 von Spring Cloud Data Flow (SCDF) nun auch das neueste Release der kommerziellen Variante seines Orchestrierungs-Tools für Daten-Microservices folgen: Spring Cloud Data Flow for Kubernetes 1.2 verspricht Entwicklerinnen und Entwicklern verschiedene neue Funktionen für produktiveres Arbeiten. Neben einer vertieften Integration in VMware Tanzu Observability und Kafka Streams bietet das Update ein überarbeitetes Dashboard mit visuellen Benachrichtigungen in Echtzeit.

Mit Clarity redesigntes Dashboard

Mit Komponenten aus dem Clarity Design System hat das SCDF-Team das Dashboard komplett neu geschrieben, sodass Anwendern nun assistentenunterstützte Workflows und API-Automatisierung zur Verfügung stehen. Darüber hinaus sollen visuelle Warnhinweise in Echtzeit Entwickler beim Bereitstellen rollierender Upgrades kürzlich aktualisierter Anwendungen unterstützen. Die Alarme helfen, auch bei Tausenden von Event Streaming und Batch Jobs den Überblick zu behalten und die Upgrades direkt aus dem SCDF-Dashboard heraus einzuleiten.

Durch die Integration mit der Observability-Plattform Wavefront hatte Pivotal bereits in SCDF 2.6 den Funktionsumfang beim Stream- und Task-Monitoring erweitert. Metriken, Histogramme sowie Traces und Spans zum Überwachen von Daten stehen für den gesamten Applikations-Stack bereit. Nach einem in Version 2.7 eingeflossenen Update stellt das Dashboard nun nicht nur Telemetriedaten für Event Streaming und Batch Jobs, sondern auch für die internen Komponenten von Spring Cloud Data Flow dar. Dadurch stehen nun die verschiedenen Statistiken für serverseitige API-Aufrufe und Latenzmetriken auch zentral in VMware Tanzu Observability parat.

Kafka Streams im Auge behalten

Auf Wunsch von Anwendern hin habe Pivotal zudem auf Kafka und insbesondere Kafka Streams bezogene Metriken ergänzt. Entwicklerinnen und Entwickler können nun aus Tanzu Observability heraus die Performance ihrer Kafka Streams im Auge behalten.

Einen vollständigen Überblick aller Verbesserungen im Release fasst der Blogbeitrag zur Veröffentlichung von Spring Cloud Data Flow for Kubernetes 1.2 zusammen. Die zugrundeliegenden Neuerungen in den beiden Open-Source-Versionen SCDF 2.6.4 und 2.7 finden sich im Spring-Blog.

(map)