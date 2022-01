Axel Springers Nachrichten-App Upday beginnt Testphase in den USA

Die Nachrichten-App Upday des Medienhauses Axel Springer soll testweise von Mitte Februar bis Mitte April im US-Bundesstaat New York erhältlich sein. Das teilte das Unternehmen am Montag mit. Sechs Redakteure werden demnach den Bereich Top-News-Stream kuratieren, der sowohl allgemeine Nachrichten als auch lokale Nachrichten aus der Region umfasse. Der Test werde auf Apple-Geräte beschränkt sein.

Bislang ist die App in Europa verfügbar. Axel Springer bietet sie seit einigen Jahren in Partnerschaft mit Samsung an. Die App aggregiert und kuratiert Nachrichteninhalte von anderen Medienmarken. Zunächst war Upday auf Samsung-Geräten verfügbar, inzwischen lässt sie sich auch auf anderen Geräten nutzen. Axel Springer sieht generell in den USA einen Wachstumsmarkt für sein Konzernportfolio. Vor kurzem etwa erwarb der Medienkonzern im journalistischen Bereich die Politico-Mediengruppe.

Axel Springer teilte zudem mit, dass bei Upday ein übergeordneter Chefredakteursposten geschaffen wurde. Bislang gibt es auf einzelne Länder bezogene Chefredakteure. Den übergeordneten Posten übernimmt Michal Wodzinski, wie das Medienhaus weiter mitteilte. Er ist bislang Chefredakteur von Upday Polen, dieser Posten werde nachbesetzt. In seiner neuen Rolle werde er übergreifend für die journalistischen Produkte und Angebote von Upday zuständig sein.

(bme)