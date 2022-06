"Squid Game": Netflix macht Erfolgsserie zu echter Spieleshow

Netflix plant eine Gameshow um die Erfolgsserie "Squid Game". In der südkoreanischen Produktion geht es um Menschen, die in verschiedenen Wettbewerben unter Einsatz ihres Lebens um Geld wetteifern. Serienschöpfer Hwang Dong-hyuk kritisiert so Ungleichheiten in der südkoreanischen Gesellschaft. Das satirische Spielshow-Konzept will Netflix nun unter dem Namen "Squid Game: The Challenge" in Wirklichkeit umsetzen.

Wirklich gefährlich soll die geplante Gameshow aber nicht sein, verspricht Netflix in einer Pressemitteilung: "Es steht viel auf dem Spiel, aber das schlimmste Schicksal in unserem Spiel ist es, mit leeren Händen nach Hause zu gehen", heißt es dort.

Gesucht werden 456 Personen, die um einen Preis von 4,56 Millionen US-Dollar gegeneinander antreten. Laut Netflix handelt es sich dabei um die höchste Preissumme in der Geschichte des Reality TV. Die einzelnen Spiele sollen an die Sendung angelehnt sein, aber auch einige neue Formate sind laut Netflix zu erwarten.

Teilnahme ab 21 Jahren

Für die Teilnahme können sich Personen bewerben, die Englisch sprechen. Um an "Squid Game: The Challenge" teilnehmen zu dürfen, muss man laut Bewerbungsunterlagen außerdem 21 Jahre alt sein, wenn die Sendung voraussichtlich Anfang 2023 aufgezeichnet wird. Vier Wochen sollte man sich demnach dafür Zeit nehmen. Im Zuge der Bewerbung soll man mehrere aktuelle Fotos hochladen.

Die südkoreanische Thriller-Serie "Squid Game" mauserte sich im vergangenen Herbst zum Überraschungserfolg. Schöpfer Hwang Dong-hyuk gelang mit "Squid Game" der erfolgreichste Serienstart in der Geschichte von Netflix. "Squid Game" wurde die erste Serie überhaupt, die innerhalb der ersten 28 Tage auf der Plattform die 100-Millionen-Marke knacken konnte. Derzeit ist eine zweite Staffel in Arbeit. Einen Termin für den Serienstart gibt es noch nicht.

