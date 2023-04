Stable Diffusion: Bilder-KI ohne Cloud | c’t uplink 47.8

Stable Diffusion ist ein bisschen wie ein eigener Illustrator: Was man in einem kurzen Satz beschreibt, verwandelt die KI in Minuten in ein konkretes Bild. Dabei zeigt das System durchaus Kreativität, weil jeder Klick auf den Generieren-Knopf ein gänzlich neues Bild entstehen lässt.

KI-Bildgeneratoren wie Dall-E 2 oder Midjourney nutzen für diesen Zaubertrick die Cloud, für die man spätestens dann zahlen muss, wenn das Startguthaben eines neuen Accounts verbraucht ist. Ganz anders Stable Diffusion: Das neuronale Netz ist Open Source, weshalb man die Software einfach auf dem eigenen Rechner installieren kann. Dort erzeugt man dann nach Herzenslust so viele Bilder wie man will. Und die passende Grafikkarte haben viele ohnehin schon, weil man die gleiche Hardware für PC-Gaming braucht.

Nicht-Gamer können sich ziemlich kostengünstig auf dem Gebrauchtmarkt mit einer Grafikkarte mit mindestens 4 Gigabyte Videospeicher ausstatten und loslegen – die Leistung der CPU ist egal. Herausgefunden hat das Carsten Spille, der für c’t 9/2023 alle sinnvollen Grafikkarten für Stable Diffusion ausprobiert hat.

Wie man Stable Diffusion möglichst stressfrei installiert, hat Mirko Dölle erklärt und Liane Dubowy führt durch das Web-Interface von Automatic1111, mit dem man bequem an alle relevanten Parameter und Zusatzfunktionen der KI kommt. Zusammen mit Pina Merkert erklären die drei im c’t-uplink, wie man Stable Diffusion installiert, bedient und welche Hardware sich lohnt.

Hörerinnen und Fans des Audiopodcasts bekommen die komplette Folge am Stück in den Podcatcher. Als Service für Videofans und YouTube-Genießerinnen haben wir die Gesprächsrunde in die Themen Installation, Web-Interface und Hardware aufgespalten.

Mit dabei: Liane Dubowy, Mirko Dölle, Carsten Spille und Pina Merkert.

Die c’t 9/2023 gibt’s am Kiosk, im Browser und in der c’t-App für iOS und Android.

