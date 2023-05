StableStudio: Open Source Bildgenerator von Stability AI

Das KI-Start-up Stability AI hat mit "StableStudio" eine quelloffene Variante seines textbasierten Bildgenerators DreamStudio vorgestellt. Das unter einer MIT-Lizenz bei Github veröffentlichte StableStudio dient wie das kommerzielle DreamStudio als Interface für die Bilderstellungsmodelle von Stability AI.

Das Unternehmen möchte bei der Weiterentwicklung der Plattform nun die Entwickler-Community einbeziehen. Bereits jetzt seien Millionen von Bildern mit DreamStudio erstellt worden, teilte Stability AI am Mittwoch mit: "Wir glauben, der beste Weg, diese eindrucksvolle Reichweite noch zu steigern, ist durch eine offene, von der Community getriebene Entwicklung."

Entwicklung mit der Community

Stability AI verlege die ganze weitere Entwicklung damit in ein öffentliches Repository, hieß es weiter. Das Start-up fragt nach Wünschen und Ideen und plant darüber hinaus ein Belohnungssystem für Entwickler, die Verbesserungen und neue Funktionen beitragen.

Das 2020 gegründete Stability AI hatte zuvor bereits den KI-Generator Stable Diffusion als Open Source veröffentlicht. Später übernahm DreamStudio die Rolle des Hauptinterfaces für die KI-Modelle. Zuletzt hatte Stability AI das Bilderstellungsmodell SDXL vorgestellt sowie zwei Large Language Models (LLM) unter einer Creative-Commons-Lizenz veröffentlicht.

If kann schreiben

Auch hinter der von DeepFloyd entwickelten KI "If" steckt Stability AI. "If" soll eine zentrale Schwäche von KI-gestützten Bildgeneratoren angehen: Die künstlichen Intelligenzen können nicht schreiben. "If" soll nun auch fotorealistische Bilder mit Schriftzügen – etwa "Hotel" auf einem Gebäude – erstellen können und sich damit auch für Grafikdesign eignen.

Stability AI steht auch im Fokus der Debatte um KI-gestützte Bildgeneratoren und das Urheberrecht. Die US-Bildagentur Getty Images hat das Start-up in Großbritannien verklagt. Der Vorwurf: Die KI habe beim Anlernen unrechtmäßig Bilder von Getty verarbeitet und damit millionenfach gegen das Urheberrecht verstoßen. Auch in den USA sind Klagen gegen Stability AI und Midjourney anhängig.

