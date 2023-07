Stack Overflow öffnet sich für KI

Bald wird Overflow AI auf Stack Overflow bei der Suche helfen. CEO Prashanth Chandrasekar weiß offensichtlich um die Unruhe, die diese Vorstellung in der Community erzeugen kann – er wirkt nach der Ankündigung auf dem WeAreDevelopers World Congress in Berlin also direkt beschwichtigend auf die Anwesenden ein. Die normalen Suchvorschläge sollen auf jeden Fall bleiben, wenn man die Plattform zur Antwortsuche benutzt. Aber: Eine KI wird zusätzlich eine Zusammenfassung der Antworten erzeugen, die im Optimalfall bereits die relevanten Informationen aus verschiedenen Antworten und Threads zu einer Quintessenz kondensiert. Diese KI-Ausgabe wird allerdings auch auf die Stack-Overflow-internen Quellen verweisen, aus denen sie die Informationen zieht.

Anzeige

Stack Overflow hat einen Ruf zu verlieren. Wenige Plattformen ihres Kalibers stehen so sehr für Seriosität und Richtigkeit der Inhalte, die dort bereitgestellt werden. Das ist zum größten Teil einer engagierten Community zu verdanken, erfahrene Developer sorgen für die nötige "Informationshygiene" und Community-Guidelines, die den reinen Informationsaustausch ohne Aufmerksamkeitsmechanismen oder Small Talk belohnen, tun ihr Übriges. So eine händische Auslese von Informationen wirkt wie das komplette Gegenteil zu dem, was große Machine Learning Modelle, die natürliche Sprache verarbeiten, gerade leisten. Die Plattform selbst wehrte sich in der Vergangenheit auch dagegen, dass die mühsam erarbeiteten Informationen zum Training anderer Modelle verwendet werden – und geht den logischen Schritt, indem sie diesen exklusiven Wissensschatz selber hebt. Zwar ist faktische Wahrheit zurzeit noch die Achillesferse von KI, aber Stack Overflow präsentiert seine KI-Applikation daher auch nicht als Antwortmaschine, sondern als Suchhilfe: Durchforstet man die Plattform nach passenden Antworten, kann sie dabei assistieren. Eine Verfeinerung der Suche ist möglich – und wird man doch nicht fündig, würde einem Overflow AI auch dabei helfen, eine entsprechende Frage zu formulieren. Vielleicht bewahrt sie Neueinsteiger damit auch vor der einen oder anderen Antwort mit schneidendem Unterton.

Integration in Slack, Teams und Microsoft Visual Studio

Das Suchen bleibt auch bei weiteren, im gleichen Zug angekündigten Overflow-AI-Anwendungen im Fokus. Benutzer der Enterprise-Lösung Stack Overflow for Teams sollen mithilfe der KI schnell die Kommunikations- und Dokumentationskanäle des Unternehmens – Slack und Microsoft Teams – nach Antworten auf mögliche Fragen durchsuchen können. Ein angekündigtes Plug-in für Microsoft Visual Studio soll Entwicklern außerdem dabei helfen, direkt aus ihrer Entwicklungsumgebung Codeschnipsel aus den öffentlichen Teilen der Plattform und privaten Unternehmensbereichen zu ziehen, die für sie relevant sind.

Overflow AI wird Anfang August in die geschlossene Alpha gehen. Wer daran teilnehmen möchte, kann sich zu Stack Overflow Labs begeben, dort ist eine Registrierung für die Alpha möglich – auch für Unternehmen, die Stack Overflow für Teams einsetzen. Scharfe Details bleibt die Ankündigung aber schuldig: Weder gibt sie Auskunft über das Preismodell der KI-Integration, noch wird genauer aufgezeigt, aus welchen Quellen der Datensatz für das Training der KI stammt.

(kki)