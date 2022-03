Stackit: Neuer Cloud-Provider für DACH-Unternehmen

Allgemein verfügbar sind ab sofort die Cloud-Dienste von Stackit. Hinter dem Anbieter steht die Schwarz Gruppe, zu der auch Lidl und Kaufland gehören. Zum Portfolio gehören Infrastruktur-Services (IaaS) wie Windows Server oder Storage aus der Cloud, unter die Plattform-Services (PaaS) fallen unter anderem Elasticsearch, MySQL oder MongoDB. Unter Runtimes offeriert Stackit schließlich Kubernetes und Cloud Foundry. Die Rechenzentren stehen in Ellhofen und im österreichischen Ostermiething.

Sowohl das Angebot an essenziellen Diensten als auch die DSGVO-konformen Standorte untermalen: Zum Start richtet sich Stackit explizit an hiesige kleine und mittelständische Unternehmen – den Anspruch eines globalen AWS-Konkurrenten erhebt der Provider nicht. Allerdings betont die Schwarz Gruppe, dass die derzeit 150 Mitarbeiter die junge Cloud weiter ausbauen wollen. Alle Informationen zum derzeitigen Portfolio und den Preisen finden sich auf der Webseite von Stackit.

Die Schwarz Gruppe startete das Cloud-Projekt bereits 2018, im Jahr 2020 folgten die ersten Zugänge für testwillige Nutzer. Hintergrund war zunächst der Ausbau der internen IT, die die digitale Transformation der hauseigenen Unternehmen vorantreiben sollte. Erst in Folge richtete sich Stackit ebenfalls auf Angebote für externe Kunden samt eigenem Geschäftsmodell aus. Wie die Ankündigung der allgemeinen Verfügbarkeit betont, will Stackit seine neuen Kunden auf Basis der intern gewonnenen Support-Erfahrungen beraten können.

