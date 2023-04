Stadt, Land, Meer: Die Bilder der Woche (KW 13)

Versierte Fotografen finden begeisternde Motive beinahe überall. Sie haben einen Blick für besondere Szenen, spezielle Strukturen und interessante Blickwinkel entwickelt. So zeigen auch die Bilder des Tages der vergangenen Woche, was man alles vor der eigenen Haustür in Städten, aber auch auf kürzeren oder längeren Reisen entdecken kann.

Am Samstag präsentierte Sascha Vogel ein Motiv, das er im Umkreis eines Shoppingcenters entdeckte und das auch der Aufmacher dieses Artikels ist: "Bei einem Besuch in Braunschweig haben wir in einem großen Shoppingcenter geparkt und bei dem Weg aus dem Parkdeck habe ich diesen Spot entdeckt und versucht, einen passenden Moment für ein Foto zu finden. Entsprechend habe ich einen Moment gewartet und mehrere Fotos gemacht. Keines der Fotos hat mich angesprochen. Zum Abschluss unseres Besuchs sind wir dann wieder zurück in das Shoppingcenter und vor dem Zahlen der Parkgebühren, habe ich mir noch einen Moment Zeit genommen, um mein Glück erneut zu versuchen. Das Foto mit dem Titel 'framed' ist das Ergebnis."

Der Sonntag ist traditionell für ein Tierfoto reserviert, so auch in der vergangenen Woche. Carl-Peter Herbolzheimer hat zahlreiche Aufnahmen dieses Sujets in seiner Galerie bei heise Foto. Diesmal haben sich drei fröhliche Frösche vor seiner Kamera versammelt.

Je nach Region stehen bereits die Kirschbäume in prächtiger Blüte. Eric Fischer hat einige davon als minimalistische Detailaufnahme eingefangen: "Da nun endlich der Frühling mit wärmeren Temperaturen einzieht, wollte ich die Pflanzen und Blüten, die nun auch den Frühling begrüßen, fotografieren. Da bieten sich auch die ersten Kirschblüten an. Bei der Bearbeitung ist bei mir immer ein Zwiespalt, wie kontrastreich und detailliert ich das Motiv darstelle. Hier klappte es, auch mit der Helligkeit, wobei ich es nachträglich heller gemacht habe. Es sollte doch nicht zu kitschig wirken, aber einfach, die Blüte ist da…"

Gletscher in Y-Form

Als Beitrag zur Galerie-Challenge "Buchstaben" im Rahmen der "Gemeinsamen Interpretation (GI)" hat das Foto von Luckyguy bereits Aufmerksamkeit in der Galerie erlangt. Jetzt auch bei den Bildern der Woche. Das schreibt uns der Fotograf dazu: "Während unserer Schiffsreise, die uns kürzlich unter anderem an eisigen, jedoch sehr fotogenen Felsformationen vorbeiführte, fiel mir dieser Gletscher in Form eines riesigen Y auf. Das wertete ich als glücklichen Zufall, da zu der Zeit im Rahmen der GI-Challenge im Forum nach Buchstaben gesucht wurde. Diese Gelegenheit ließ ich mir natürlich nicht entgehen und so landete mein natürlich entstandener Buchstabe in der Galerie ;-)"

Wie eine alte Postkarte wirkt das Foto von Karl Hotz-Thelen, das er in den karnischen Alpen aufnahm — einer Gebirgsgruppe in den südlichen Kalkalpen, auf der Grenze zwischen Österreich und Italien.

Bucht Yttersand

In deutlich kühlere Regionen führt Christian Bertram die Betrachter. Er war für sein Foto auf den Lofoten unterwegs: "Das Foto entstand auf dem Røren (295 m) und zeigt die Bucht Yttersand und im Hintergrund den südlichen Teil der Insel Flakstadøya auf den Lofoten. Die Wanderung auf den Røren dauert weniger als eine Stunde und bietet fantastische Ausblicke. Wir sind am späten Nachmittag losgegangen, um die Abendstimmung zu genießen und einzufangen. Es war an dem Tag, wie oftmals auf den Lofoten, sehr windig. Ich habe mit dem Einsatz eines Graufilters fotografiert, um eine Langzeitbelichtung durchzuführen. Das verleiht den Wolken eine sehr schöne Dynamik."

Die Woche beenden wir so, wie wir sie begonnen haben, mit einer Architekturaufnahme. Galeriefotograf thepublicimage hat in Sloweniens Hauptstadt Ljubljana einen grafisch anmutenden Bereich in einem Hotel entdeckt.

Alle Bilder der Woche finden Sie in der Bilderstrecke.

(tho)