Ständer mit Spezialkühler für MacBooks

Wer seinen portablen Apple-Silicon-Mac dazu bringen will, wirklich warm zu werden, braucht harte Aufgaben – Gaming oder KI-Werkzeuge müssen es schon sein. Wer auch in diesen Situationen dafür sorgen möchte, dass das System schön kalt bleibt, kann nun zu einem neuartigen Kühlsystem greifen, das Heatsink und/oder Lüfter mit einem MacBook-Ständer kombiniert.

Kühlrippen oder Lüfter

Die Hardware vom Spezialhersteller Svalt, der auch weitere Docks, Stromversorgungen und Komponenten im Angebot hat, ist in vier Varianten zu haben, drei davon sind in den vergangenen Wochen auf den Markt gekommen. Am simpelsten ist das Cooling Dock DHC für 220 US-Dollar. Es wird auf der Höhe der Hauptplatine aktueller MacBooks platziert und führt die Wärme über mächtige Kühlrippen ab. Das Cooling Dock DHCR arbeitet ähnlich, hat aber noch mehr Kühlrippen. Bei beiden Geräten wird ein "thermally conductive interface" mitgeliefert, das Hitze ideal ableiten soll. Reicht das noch nicht, kann man zudem auch einen aktiven Kühler namens Cooling Dock DHCX erwerben. Für 270 Dollar gibt es noch einen integrierten Lüfter, dessen Modell sich auch nachträglich austauschen lässt.

Alle drei Kühlsysteme sind dafür gedacht, das MacBook im geschlossenen Zustand zu betreiben, während es an einem Monitor (oder mehreren) hängt. Empfohlen werden die Cooling Docks für MacBook-Pro-Modelle ab 2012, MacBooks mit 12 Zoll (ab 2015) und MacBook-Air-Maschinen ab 2010 – wobei die Hardware augenscheinlich für MacBook Pro M1 Pro / M1 Max sowie M2 Pro / M2 Max optimiert zu sein scheint.

Zubehör verfügbar

An Zubehör verkauft Svalt, das seinen Sitz in Portland hat, Ersatznetzteile für den Lüfter sowie eine ganze Anzahl verschiedener Lüfter selbst, darunter auch High-End-Modelle. Weiterhin im Angebot sind MacBook-Ständer mit eingebautem Kühler. Das Unternehmen führt außerdem einige Benchmarks aus, welche Temperaturreduzierungen man von der Verwendung eines Cooling Docks erwarten kann.

Die Geräte werden in verschiedenen Farben verkauft. Derzeit sind die Svalt-Produkte nur auf der eigenen Website erhältlich, die auch nach Europa liefert – hierbei fallen allerdings Portokosten samt Importgebühren und Zoll aus den USA an.

