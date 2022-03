Staffbase: Chemnitzer Einhorn erhält 106 Millionen Euro

Das in Chemnitz ansässige Start-up Staffbase, das eine digitale Plattform und App für die Mitarbeiterkommunikation anbietet, hat von Investoren in einer Serie-E-Finanzierungsrunde 106 Millionen Euro erhalten. Das teilte der Software-Anbieter am Dienstag mit. Dabei wurde das nicht an der Börse gelistete Unternehmen mit mehr als einer Milliarde Euro bewertet und gehört damit nun zu den wenigen deutschen "Einhörnern".

Die neue Finanzierungsrunde wird von dem Wachstumskapitalgeber General Atlantic angeführt. Zudem sei als weiterer Kapitalgeber Insight Partners dabei, schreibt Staffbase in einer Mitteilung. Beide Investoren hatten bereits bei der letzten Finanzierungsrunde im März 2021 rund 122 Millionen Euro in das Unternehmen gesteckt.

Weltweit agierendes Start-up

Das 2014 gegründete Staffbase ist aber kein kleines Start-up. Nach Unternehmensangaben unterhält das Unternehmen insgesamt 14 Standorte weltweit – neben dem Hauptsitz in Chemnitz weitere etwa in Dresden, Berlin, Amsterdam, London, New York und Vancouver. Rund 600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt das Unternehmen insgesamt.

Die Software zur Mitarbeiterkommunikation finde bereits in mehr als 2000 Firmen Verwendung, schreibt Staffbase und verweist beispielhaft auf die Deutsche Post DHL, Paulaner und MAN Truck & Bus. Insgesamt benutzen etwa 13 Millionen Mitarbeitende die angebotenen Tools.

Die Kommunikationsplattform umfasst verschiedene Kommunikationsoptionen für einen Betrieb etwa per E-Mail, Microsoft SharePoint und Teams sowie VivaConnections unter anderem für die interne Kommunikation inklusive Intranet. Daneben bietet das Start-up Schulungen und Beratungen an. Das nun hereingekommene frische Geld will Staffbase für den Ausbau der Expansion im Ausland nutzen. Zugleich soll die Entwicklung der eigenen Produkte verstärkt und die Integration in Microsoft 365 vervollständigt werden.

Frisches Geld zur Expansion

2022 wolle Staffbase rund 50 Millionen Euro zur Schaffung einer Akademie für interne Kommunikation und die von Staffbase initiierte Konferenz für interne Kommunikation "Voices" investieren. Der Umsatz des Unternehmens habe sich 2021 verdoppelt, heißt es von Staffbase. Eine genaue Angabe machte das Unternehmen aber nicht. Angepeilt war ein Umsatz von 50 Millionen US-Dollar, etwa 45,5 Millionen Euro.

Einer Untersuchung des US-Marktanalysten CBInsights zufolge, gab es bis März 2022 weltweit etwa 1000 Einhörner, nicht an der Börse gelistete private Unternehmen mit einem Marktwert von mehr als einer Milliarde US-Dollar. Etwa 25 dieser Unternehmen befinden sich in Deutschland – darunter Tier, N26, FlixMobility, Volocopter und Gorillas.

(olb)