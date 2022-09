Stage Manager: Nun doch für ältere iPads

Überraschung in der Nacht zum Mittwoch: Apple wird sein lange erwartetes Fenstermanagement fürs iPad, Stage Manager genannt, nun doch nicht nur für M1-iPads herausbringen. Die aktuelle Beta von iPadOS 16.1 unterstützt erstmals nicht nur das iPad Pro 11 und 12,9 sowie das iPad Air 5 mit M1-SoC, sondern auch ältere iPad-Pro-Modelle von 2018 und 2020, die mit A12X beziehungsweise A12Z laufen. Damit erweitert sich die Nutzergruppe signifikant.

Eigentlich war es klar

Es war schon zuvor bekannt, dass Stage Manager auch auf älteren beziehungsweise kleineren iPad-Modellen nutzbar war, Apple aber die Freigabe verweigerte. Zudem fehlten dem kleinsten iPad Air 5, das Stage Manager unterstützt, eine Funktion, die Apples Softwareboss Craig Federighi als zwingend bezeichnet hatte. Entsprechend gab es viel Kritik, dass Apple das Fenstermanagement als Marketingmöglichkeit sah, um Menschen zum Kauf eines iPads mit M1 zu bewegen.

Jetzt jedoch die Wende: iPadOS 16, das nun im Oktober erscheinen wird, bekommt Stage Manager doch für ältere Geräte. Wer sich sein iPad Pro also bereits 2018 gekauft hat, darf nun mit-"fensterln". In einer Stellungnahme von Apple hieß es, man habe vernommen, dass Besitzer des iPad Pro der 3. und 4. Generation "ein starkes Interesse an der Stage-Manager-Erfahrung auf ihren iPads" gehabt hätten. Deshalb habe das Team "hart daran gearbeitet, eine Einzelbildschirmversion für diese Systeme abzuliefern". Das heißt: Stage Manager fehlt bei Nicht-M1-iPads der sogenannte Multi-Display-Support – man kann also kein externes Display anschließen und über dieses dann frei im Fenstermodus verfügen. Weitere Einschränkung: Stage Manager auf den älteren iPads kommt nur mit einer Unterstützung von vier aktuell laufenden Apps auf dem iPad-Bildschirm gleichzeitig.

Tatsächlich fehlt der mittlerweile dritten iPadOS-16.1-Beta die Unterstützung externer Bildschirme zunächst gänzlich – und zwar auch auf M1-Modellen. Apple werde die Funktion später nachliefern, hieß es. (Mit einem externen Bildschirm konnte man auf M1-iPads bis zu acht Apps öffnen.) Noch ist unklar, wie Apple den Launch von iPadOS 16 plant. Denkbar ist, dass der Rollout zunächst mit iPadOS 16.0 beginnt und iPadOS 16.1 dann einige Wochen später nachgereicht wird – obwohl die Beta schon relativ weit fortgeschritten ist.

Erste Tests der Stage-Manager-Funktionalität auf älteren iPad-Pro-Modellen zeigen eine ausreichende Performance. Viele Nutzer hatten sich gewünscht, das iPad im Fenster- statt im Vollbildbetrieb verwenden zu können; teilweise ist dies jetzt umgesetzt, nachdem es zuvor schon andere Multitasking-Features gab. Allerdings ist Stage Manager nicht mit einem freien Fenstermanagement, wie etwa auf einem Mac vergleichbar. Nützlich auch: Mit Stage Manager wird die Verwendung von iPhone-Apps auf dem iPad wird sichtlich angenehmer.

