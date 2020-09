Standard-Browser in iOS 14 ändern: Google Chrome prescht vor

iOS-Nutzer können erstmals den Standard-Browser ändern: Google Chrome lässt sich in neuer Version 85.0.4183.109 als "Standard-Browser-App" in iOS 14 bestimmen, wie Entwickler mit Zugriff auf die Beta des Betriebssystems berichten. Links aus anderen Apps werden dadurch nicht länger automatisch in Apple Safari geöffnet, sondern in Chrome. Nutzer müssen derzeit erst einen Dialog bestätigen, der auf das geänderte Verhalten hinweist – die Abfrage erfolgt offenbar einmalig für jede App.

Standard-Browser brauchen Apple-Berechtigung

Die Umstellung muss momentan per Hand in den Einstellungen erfolgen, entweder in den Settings von Google Chrome oder Safari. Einen Hinweis auf die neue Option zur Festlegung des Standard-Browsers scheint die Beta des Betriebssystems nicht zu geben.

Vorerst bleibt offen, ob Apple die im Juni angekündigte Funktion überhaupt schon gezielt freigeschaltet hat oder es sich um einen Bug handelt. Browser, die sich als Standard-Browser in iOS feilbieten wollen, benötigen dafür eine spezielle Berechtigung (das Entitlement "com.apple.developer.web-browser"), die von Apple bewilligt werden muss. Apples App-Store-Backend validiere das noch nicht, schreibt der Entwickler Khaos Tian, die Chrome-App sei mit dem speziellen Entitlement wohl einfach durchgerutscht. Vermutlich war die Freischaltung der Funktionalität erst mit der allgemeinen Bereitstellung von iOS 14 geplant, die Veröffentlichung wird noch im September erwartet.

Alle iOS-Browser mit WebKit-Engine

An Apples Vorgabe zur Verwendung von WebKit ändert sich durch die Öffnung allerdings nichts: Alle iOS-Browser – also auch Chrome, Firefox und Edge – müssen Apples Browser-Engine sowie WebKit JavaScript verwenden, die Integration einer eigenen Engine ist untersagt. Dies diene der Sicherheit und dem Datenschutz, argumentierte Apple. Browser, die Apples Entitlement für Standard-Browser erhalten, dürfen künftig allerdings die Technik "Service Workers" nutzen, das war bislang nicht möglich. Service Workers ermöglichen leistungsfähigere Web-Apps, die beispielsweise auch offline funktionieren sollen.

Mit iOS 14 können Nutzer nicht nur einen eigenen Standard-Browser wählen, sondern auch eine eigene Standard-Mail-App – das scheint aktuell aber noch nicht möglich. Ob sich künftig auch andere Apps wie Karten und Musik ändern lassen, ließe Apple offen. Man gehe bei der Öffnung des Betriebssystem vorsichtig vor, damit es nicht zu "Chaos" komme, betonte Apples Software-Chef im Juni.

Lesen Sie auch Mehr Komfort und Schutz: iOS 14 und iPadOS 14 im Detail

(lbe)