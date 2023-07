Stapelakku: Apple angeblich an neuer Batterietechnik interessiert

Längere Laufzeit dank Stapeltechnik: Apple passt angeblich bereits mit dem im Herbst erwarteten iPhone 15 die Technik seiner Akkus an. Die bislang übliche L-förmige Gestaltung soll durch das sogenannte Stacked-Design ergänzt werden, behauptet der vor allem in der Android-Szene aktive Twitter-Leaker @RGcloudS. Neben Apple soll sich auch Samsung für die Technik interessieren, sie im S24 Ultra und im S24+ verbauen wollen.

Gefaltete Zellen brauchen weniger Platz

Stacked-Design heißt, dass die Elemente der Zellen in einem Zickzack-Muster gefaltet sind. Dadurch wird der Platz auch für die notwendigen Separatoren besser ausgenutzt, was wiederum mehr aktives Material zulässt, was dann wiederum die Gesamtkapazität (Energiedichte) erhöht. Sogar die Wärmeverteilung soll auf diese Art besser funktionieren, was die Lebensdauer des Gesamtsystems verlängern könnte. Um die Stapeltechnik zu verwenden, müssen die Zellenhersteller allerdings ihre Fertigung umstellen.

Das Verfahren wird allerdings längst etwa im E-Auto-Bereich verwendet, ebenso wie in der Luftfahrt oder bei Puffersystemen in der Energiebranche. @RGcloudS behauptet weiter, dass Apple die neuen Akkus in allen iPhone-15-Modellen verwenden wird, also nicht nur bei den teureren Pro-Varianten. Welche Kapazitätssteigerungen dies bedeutet, bleibt unklar. Angeblich hat Apple auch vor, die Ladeleistung zu erhöhen, kabelgebunden angeblich auf 40 Watt, via MagSafe auf 20 Watt. Ob dies erst mit dem iPhone 16 im Jahr 2024 geschieht, sei aber unklar. Momentan sind 29, beziehungsweise 15 Watt drin – Android-Geräte laden oft deutlich flotter.

iPhone 15 in vier Varianten im September

Aktuell geht die Gerüchteszene davon aus, dass Apple wieder vier iPhones im September präsentieren wird. Zu den Hauptneuerungen gehören USB-C-Anschlüsse statt Lightning, schnellere SoCs und verbesserte Kameras. Bei den Einsteiger-iPhones (15 und 15 Plus) könnte Apple wieder bei den Chips aus dem vergangenen Jahr bleiben.

Beim iPhone 15 Pro Max wird ein Preisanstieg erwartet, es geisterte zwischenzeitlich auch als "iPhone 15 Ultra" durch die Szene. Weiterhin werden neue Farben und möglicherweise ein etwas geringerer Face-ID-Notch für die Vorderseite erwartet. Der Kamera-Buckel wird noch etwas größer und könnte beim Max-Modell eine Periskop-Optik aufnehmen.

