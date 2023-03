"Star Trek: Discovery": Fünfte und letzte Staffel kommt Anfang 2024

Die fünfte wird die letzte Staffel: Die Serie "Star Trek Discovery" endet mit ihrer fünften Staffel, die Anfang 2024 bei Paramount+ erscheinen soll. Das kündigten die Macher in einem Blog-Eintrag auf der offiziellen Webseite an. Einen genauen Starttermin bleiben sie dabei schuldig.

"Star Trek Discovery" startete 2017 als erste "Star Trek"-Serie nach langer Sendepause bei Netflix. Als Paramount einen eigenen Streaming-Dienst etablierte, zog das Medienunternehmen seine bisherigen Inhalte von Netflix ab: "Discovery" ist daher in vollem Umfang mittlerweile nur noch bei Paramount+ zu sehen. Der Streaming-Dienst Pluto TV zeigt aktuell noch die zweite Staffel der Serie auf Abruf.

"Discovery" gehört zu den Zugpferden, mit denen Rechteinhaber Paramount seinen Streaming-Dienst attraktiv machen möchte. Unter Serienfans hat "Discovery" aber einen schweren Stand, beim Aggregator Metacritic kommt die Serie bei User-Reviews nur auf 3,2 von mögliche 10 Punkten. Zum Vergleich: Die ebenfalls sehr strittige Serie "Star Trek: Picard" schafft 3,6 Punkte, "Star Trek: Strange New Worlds" kommt mit 6,7 Punkten deutlich besser weg.

"Picard" noch Amazon Prime Video

"Strange New Worlds" ist wie "Discovery" exklusiv bei Paramount+ verfügbar. Der Streaming-Dienst ist in Deutschland eine Partnerschaft mit Sky eingegangen, sodass Inhalte wie "Star Trek Discovery" und "Star Trek: Strange New Worlds" auch von Abonnenten von Sky Cinema ohne Aufpreis gesehen werden können. Paramount+ ist in Deutschland seit dem 8. Dezember verfügbar. Wer Paramount+ ohne Sky-Abo sehen möchte, kann den Dienst separat für 8 Euro im Monat abonnieren.

Ein Sonderfall in Deutschland ist "Star Trek Picard": Die Serie ist wegen bestehender Lizenzabkommen zwischen Amazon und Paramount sowohl bei Prime Video als auch bei Paramount+ verfügbar. Kürzlich erschienen die ersten Folgen der dritten und letzten Staffel von "Picard" parallel bei beiden Streaming-Diensten.

