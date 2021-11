"Star Trek Discovery": Staffel 4 erscheint hierzulande ab Freitag bei Pluto TV

Die neue Staffel der Sci-Fi-Serie "Star Trek Discovery" wird doch in Deutschland, Österreich und der Schweiz zu sehen sein: Staffel 4 wird jeden Freitag um 21 Uhr beim Streaming-Dienst Pluto TV gezeigt, kündigte ViacomCBS nun an. Das Unternehmen hält die Rechte an "Discovery" und betreibt den kostenlosen Streaming-Dienst Pluto TV. Zuvor hatte ViacomCBS die Serie in Vorbereitung auf den Start des Streaming-Dienstes Paramount+ von Netflix entfernt.

Die neuen Folgen von "Star Trek: Discovery" werden immer freitags um 21 Uhr bei Pluto TV per Livestream ausgestrahlt. Wiederholungen der Folgen werden samstags und sonntags um dieselbe Uhrzeit gezeigt. Eine Möglichkeit, Staffel 4 auf Abruf als On-Demand-Video anzusehen, gibt es dagegen nicht. Am 26. November beginnt die Ausstrahlung einmalig in einer Doppelfolge.

Reaktion auf Feedback

ViacomCBS hatte "Star Trek Discovery" in der vergangenen Woche von Netflix entfernt. Während in den USA die ersten Folgen der vierten Staffel auf Paramount+ anliefen, sollten die neuen Episoden in Deutschland, Österreich und der Schweiz vorerst nicht gezeigt werden: Paramount+ wird im deutschsprachigen Raum noch nicht angeboten. Erst 2022 soll der Streaming-Dienst über Sky und separat verfügbar werden.

Mit der Entscheidung, die neue Staffel von "Discovery" zumindest auf Pluto TV zu zeigen, reagiert ViacomCBS offenbar auf Kritik von Fans: "Wir hören euch", schreibt das Unternehmen in einem Blog-Eintrag an die Anhänger der Serie gerichtet. Auch in anderen europäischen Ländern ohne Paramount+, darunter Spanien, Italien und dem Vereinigten Königreich, wird "Discovery" auf Pluto TV zu sehen sein.

Auf Abruf kann man bei Pluto TV aktuell aber nur die erste Staffel sehen. Auf Netflix, dem bisherigen Zuhause der "Star Trek"-Serie, werden mittlerweile gar keine Folgen mehr gezeigt: ViacomCBS wollte "Discovery" offenbar als Exklusivangebot und Zugpferd für seinen kommenden Streaming-Dienst etablieren. Eine Nachfrage von heise online, ob andere "Star Trek"-Serien wie das auf Amazon Prime verfügbare "Picard" ebenfalls exklusiv werden, hat das Unternehmen nicht beantwortet.

Paramount+ sollen Sky-Abonnenten mit "Sky Cinema"-Paket im kommenden Jahr ohne Aufpreis sehen können. Alle anderen Kundinnen und Kunden von Sky müssen den Dienst separat buchen. Wie viel Paramount+ über Sky in Deutschland kosten soll, ist noch nicht bekannt. In den USA gibt es den Streaming-Dienst für 5 US-Dollar monatlich mit Werbung oder für 10 US-Dollar monatlich werbefrei. Pamount+ soll in Deutschland außerdem auch außerhalb von Sky verfügbar werden, teilte ViacomCBS mit. Details fehlen aber noch.

