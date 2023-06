"Star Trek", "Mortal Kombat", "Alan Wake 2": Die Highlights vom Summer Game Fest

Die E3 ist am Ende, doch die Parade der Trailer-Shows geht weiter. Gaming-Papst Geoff Keighley eröffnete sein Summer Game Fest am Donnerstagabend vor einem Live-Publikum. Neben dem Auftritt bekannter Größen wie "Alan Wake 2", "Mortal Kombat 1" oder "Final Fantasy VII: Rebirth" gab es auch einige Neuankündigungen mit großen Namen – darunter der Metroidvania-Plattformer "Prince of Persia The Lost Crown" und ein "Star Trek"-Strategiespiel.

Prince of Persia The Lost Crown

Ubisofts geschmeidig animierter Plattform-Klassiker "Prince of Persia" kehrt in einem neuen Spiel aus der Seitenansicht zurück. Im offen gestalteten "Metroidvania"-Ableger erkundet der neue Held Sargon mit frischen Zeitkräften die Umgebung, um von der Zeit korrumpierte Gegner zu besiegen und Rätsel zu lösen. Hinter dem Spiel steckt Ubisoft Montpellier, also die Entwickler der modernen "Rayman"-Spiele sowie dem oft verschobenen "Beyond Good & Evil 2". Der Titel erscheint am 18. Januar 2024 für den PC, alle aktuellen Konsolen sowie Amazon Luna.

Mortal Kombat 1

Martialisch ging es in den ersten Spielszenen aus NetherRealms Reboot von "Mortal Kombat 1" zu. Im neu geschaffenen Universum des Feuergottes Liu Kang erhalten bekannte Kämpfer neue Hintergrundgeschichten und Rivalitäten. Sogar Sub Zero und Scorpion haben hier Freundschaft geschlossen. Die neuen "Kameo-Partner" huschen auf Knopfdruck wie Tag-Team-Wrestler kurzzeitig in den Ring und lassen sich frei mit einem Hauptkämpfer kombinieren. Als Schauspieler und Stimme für Johnny Cage wurde diesmal Jean-Claude van Damme gewonnen. Der "Rollback"-Netcode soll ähnlich wie bei "Street Fighter 6" flüssige Internet-Matches ermöglichen.

Alan Wake 2

Remey Entertainments Creative Director Sam Lake enthüllte neben Spielszenen aus dem Survival-Horror-Spiel "Alan Wake 2" auch Details zum Wechsel zwischen den zwei Hauptfiguren. Sowohl FBI-Agentin Saga Anderson als auch der manische Autor Alan Wake befassen sich mit einem Mord im verschlafenen Bright Falls. Im Trailer bewies sich Saga bereits gegen einen auferstandenen Mörder mit Rehmaske. Der Kampf beginnt am 17. Oktober 2023 auf dem PC, der PS5 und der Xbox Series X/S.

Spider-Man 2

Auf dem Playstation-Showcase war "Marvel’s Spider-Man 2" noch der Star des Abends. Diesmal lieferte Insomniac Games’ Creative Director Bryan Intihar auf der Bühne das Release-Datum nach. Der PS5-Exklusivtitel erscheint am 20. Oktober 2023. Nach dem PS5-Spin-off "Miles Morales" beschützt das Duo New York diesmal gemeinsam vor Schurken wie Venom, Kraven, dem Jäger und Lizard, allerdings ohne Koop-Unterstützung.

Lies of P

"Bloodborne" trifft Pinocchio – diese finstere Mischung konnte im kurzen Trailer zu "Lies of P" erneut überzeugen. Diesmal gab es schnelle Klingenkämpfe und metallene Monstrositäten wie ein U-Boot in Haiform zu sehen. Nach der Vorstellung auf der Gamescom 2022 hatten Round8 Studio und Publisher Neowiz diesmal allerdings schlechte Neuigkeiten im Gepäck. Pinocchios albtraumhafte Suche nach Mr. Gepetto wurde auf den 19. September verschoben. Dann startet das Spiel im "Soulslike"-Stil für PC, PS5 und Xbox-Konsolen. Es wird von Anfang an im Xbox Game Pass verfügbar sein.

Sonic Superstars

Sonic düst wieder seitlich über den Schirm, allerdings nicht im Pixel-Design, sondern in 3D-Grafik. Das frisch angekündigte "Sonic Superstars" führt in ein neues Abenteuer auf den Northstar Islands. Auf der Jagd nach Dr. Eggman sind Sonic, Tails, Knuckles und Amy Rose spielbar, und zwar auch gleichzeitig mit bis zu vier Teilnehmerinnen oder Teilnehmern. Sie bringen neue Fähigkeiten wie Wandläufe, das Heraufschwimmen an Wasserfällen oder Verwandlungen mit. Die Entwickler des gelungenen 2D-Teils Sonic Mania sind diesmal offenbar nicht involviert. Das Spiel vom Sonic Team erschient im Herbst 2023 für PC, PS5 und Xbox Series X/S.

Immortals of Aveum

Die Ascendant Studios und EA mögen es knallig. In den Szenen aus dem Magie-Shooter "Immortals of Aveum" spritzten die Farben und Partikel nur so aus den Waffen und Metallmonstern im Fantasy- und Dieselpunk-Stil. Die Protagonisten erklimmen darin einen glänzenden Koloss, der ein ganzes Bataillon von Kampfmagiern transportieren kann. Hinter dem Entwickler steht der Creative Director von Dead Space, Bret Robbins. "Immortals of Aveum" erscheint am 10. Juli für PC, PS5 sowie Xbox Series X/S.

John Carpenter’s Toxic Commando

Regisseur-Legende John Carpenter ("Halloween", "The Thing") kooperiert mit Saber Interactive und Focus Entertainment, um eine völlig überdrehte, spielbare Horror-Vision zu verwirklichen. Bis zu vier Spielerinnen oder Spieler mähen sich in "John Carpenter’s Toxic Commando" durch Horden mutierter Monster, um bei Rockmusik einen übernatürlichen Ausbruch einzugrenzen. Der Titel aus der Swarm-Engine erscheint im kommenden Jahr für PC, PS5 und Xbox Series X/S.

Star Trek: Infinite

"Stellaris"-Publisher Paradox Interactive beschert dem Klassiker der Science-Fiction-Serien ein neues Strategiespiel. "Star Trek: Infinite" spielt einige Dekaden vor "The Next Generation". Spieler steuern eine Flotte im Star-Trek-Universum und kommandieren eine von vier Großmächten in der Galaxie: die Föderation, das Romulanische Imperium, die Cardassianische Union oder das Klingonische Reich. Wie genau das Gameplay aussieht, blieb offen. Weitere Details sollen am 16. Juni folgen, "Star Trek: Infinite" erscheint noch diesen Herbst für PC und macOS.

In den kommenden Tagen sind weitere Events geplant, darunter die GamesRadars Future Games Show am 10. Juni. Microsoft startet am Sonntag, 11. Juni seinen großen Xbox- und Bethesda-Showcase mit einem anschließenden "Starfield Direct"-Stream zum lang erwarteten Rollenspiel. Am Montag folgt die Ubisoft Forward, unter anderem mit "Assassin’s Creed Nexus", dem ersten Serienteil in VR. Alle drei genannten Shows beginnen jeweils um 19 Uhr.

