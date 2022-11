"Star Trek: Picard": Finale Staffel erscheint im Februar

Die erste Folge der dritten Staffel von "Star Trek: Picard" erscheint am 17. Februar 2023. Das hat Amazon mitgeteilt. Demnach wird die dritte Staffel insgesamt zehn Folgen umfassen, die im Wochentakt veröffentlicht werden sollen.

Bei der dritten Staffel von "Star Trek: Picard" wird es sich gleichzeitig um die letzte handeln. Die Sci-Fi-Serie lief in Deutschland im Januar 2020 an. Wie die bisherigen Staffeln von "Picard" wird auch die dritte in Deutschland auf Prime Video zu sehen sein. Andere "Star Trek"-Serien, darunter "Discovery", wanderten im vergangenen Jahr zum mittlerweile auch in Deutschland verfügbaren Paramount+.

In Staffel 3 von "Star Trek: Picard" spielt erneut – und möglicherweise ein letztes Mal – Patrick Stewart den titelgebenden Jean-Luc Picard. Auch LeVar Burton, Michael Dorn, Jonathan Frakes, Gates McFadden, Marina Sirtis, Brent Spiner, Jeri Ryan und Michelle Hurd gehören zu der Serienbesetzung. Daniel Davis soll die Rolle des Professor Moriarty übernehmen.

"Strange New Worlds" bei Paramount

"Picard" ist eine von mehreren aktiven Serien im Sci-Fi-Universum von "Star Trek". Zu den weiteren Ablegern gehört auch "Strange New Worlds", das wie "Discovery" bei Paramount+ verfügbar sein wird. Der US-Streamingdienst hat in Deutschland eine Partnerschaft mit Sky geschlossen, sodass die Inhalte von Paramount+ Abonnentinnen und Abonnenten von Sky Cinema ohne Aufpreis geschaut werden können.

Paramount+ wird in Deutschland ab dem 8. Dezember verfügbar. Zum Stichtag erscheinen die ersten beiden Folgen der "Star Trek"-Serie, jede folgende Woche sollen dann zwei weitere Folgen verfügbar, insgesamt gibt es zehn Folgen. Wer Paramount+ ohne Sky-Abo sehen möchte, kann den Dienst separat für 8 Euro im Monat abonnieren.

(dahe)