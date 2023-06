Paramount+: "Star Trek Prodigy" fliegt raus

Paramount entfernt mehrere Serien von seinem Streaming-Dienst Paramount+. Das berichtet das Branchenmagazin Hollywood Reporter. Bei den vier betroffenen Serien soll es sich um "Grease: Rise of the Pink Ladies", "Queen of the Universe", "The Game" und "Star Trek Prodigy" handeln.

"Prodigy" ist eine Animationsserie aus dem "Star Trek"-Universum, die ein jüngeres Publikum ansprechen soll. Aktuell gibt es eine Staffel, eine zweite befindet sich noch in Postproduktion. Produzent CBS Studios will nun einen neuen Käufer für beide Staffeln finden, schreibt der Hollywood Reporter. Noch ist also unklar, wo "Star Trek Prodigy" künftig zu sehen sein wird.

Dem Branchemagazin zufolge hat der Schritt steuerliche Gründe. Die betroffenen Serien seien nicht erfolgreich gewesen. Auch Disney hat zuletzt mehrere Serien für steuerliche Abschreibungen von seinem Streaming-Dienst Disney+ entfernt.

"Section 31" und "Starfleet Academy"

Die anderen "Star Trek"-Serien von Paramount sind nicht betroffen. Sie werden also weiterhin auf Paramount+ zu sehen sein. Dazu gehören unter anderem "Star Trek Picard" und "Strange New Worlds", dessen zweite Staffel aktuell im Wochentakt veröffentlicht wird. Eine dritte Staffel hat Paramount bereits in Auftrag gegeben.

Paramount produziert außerdem einen Film namens "Star Trek: Section 31", für den die Oscar-Preisträgerin Michelle Yeoh in ihre Rolle als Kaiserin Philippa Georgiou zurückkehren wird. Yeoh hatte Georgiou bereits in der Serie "Star Trek: Discovery" gespielt, die Anfang 2024 mit ihrer fünften Staffel enden wird. Kaiserin Georgiou soll in dem Film einer Geheimabteilung der Sternenflotte beitreten und sich mit den "Sünden ihrer Vergangenheit" herumschlagen, kündigte Paramount an. Die Produktion soll noch 2023 beginnen.

Für das jüngere Publikum hat Paramount zudem eine neue Serie namens "Starfleet Academy" angekündigt. Die Serie soll sich um den Nachwuchs der Sternenflotte drehen und ab 2024 produziert werden. "Starfleet Academy wird eine junge Gruppe von Kadetten vorstellen, die zusammenkommen und einen gemeinsamen Traum von Hoffnung und Optimismus verfolgen", schreibt Paramount.

