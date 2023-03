"Star Trek: Resurgence", "Star Wars Jedi Survivor": Neue PC-Spiele im April 2023

Der Gaming-Monat April hat so einiges im Gepäck: 25 spielenswerte Highlights werden veröffentlicht, darunter auch Kracher wie "Dead Island 2", das Remake von "Sherlock Holmes: The Awakened" und das "Star Trek"-Adventure "Star Trek: Resurgence".

Star Trek: Resurgence

Das SciFi-Adventure "Star Trek: Resurgence" soll im April 2023 veröffentlicht werden und schickt Spieler auf eine sehr Story-lastige Reise durch das "Star Trek"-Universum. Die Handlung des Spiels findet kurz nach den Geschehnissen von "Star Trek: The Next Generation", im Jahr 2380, statt. Spieler übernehmen die Kontrolle über zwei Akteure, die bisher noch keinen Auftritt im "Star Trek"-Universum hatten. Jara Rydek und Carter Diaz heißen die Protagonisten, die sich abwechselnd in verschiedenen Abschnitten der Hauptstory spielen lassen. Während der Interaktion mit anderen Charakteren lässt sich der Verlauf der Geschichte mithilfe von unterschiedlichen Dialogoptionen maßgeblich beeinflussen. Jede Entscheidung hat nicht nur Auswirkungen auf die Hauptstory, sondern auch auf die Beziehung zu dem jeweiligen Gesprächspartner.

Schon zu Beginn des Spiels treffen Spieler mit Spock einen alten Bekannten, der schon mit dem ersten Auftrag wartet: Die Schiffshülle soll instandgesetzt und für einen herannahenden intergalaktischen Sturm vorbereitet werden. Doch der Sturm ist nicht die einzige Gefahr, die Spieler in "Star Trek: Resurgence" bewältigen müssen. Zwei Alien-Spezies drohen, ihren Nichtangriffspakt zu brechen und einen Krieg auszulösen, was unter anderem durch diplomatisches Geschick verhindert werden kann. Zwar muss auch gelegentlich auf den Einsatz eines Phasers zurückgegriffen werden, doch liegt der Fokus des Spiels mehr auf Abenteuer als auf Action.

Star Wars Jedi: Survivor

"Star Wars Jedi: Survivor" soll an den Erfolg des Vorgängers anknüpfen. Was die Story betrifft, so spielt "Star Wars Jedi: Survivor" fünf Jahre nach den Ereignissen aus "Star Wars Jedi: Fallen Order". In der Rolle des Protagonisten Cal Kestis, der noch immer vom Imperium verfolgt wird, stellen Spieler sich erneut der dunklen Seite der Macht entgegen, die immer stärker wird und droht, die Galaxis ins Verderben zu stürzen. An Cals Seite kämpft der kleine Droide BD-1, der auch schon im Vorgänger-Spiel in vielen Situationen äußerst hilfreich war. Was das Gameplay betrifft, so lassen erste Trailer darauf schließen, dass die Kämpfe unter anderem mit dem ikonischen Lichtschwert, der Doppelklinge und auch dem Blaster ausgetragen werden.

Neben den imperialen Standard-Widersachern erwarten den Spieler auch wieder herausfordernde Boss-Kämpfe, die mit ihren Mechaniken stark an Spiele von From Software wie "Dark Souls" und "Elden Ring" erinnern. Für die Fortbewegung durch die Open-World-artigen Level stehen Cal diesmal einige neue Möglichkeiten zur Verfügung: Fahrzeuge, Raumschiffe, Reit- und Flugtiere und sogar die im Vorgänger so schmerzlich vermisste Schnellreise sind in "Star Wars Jedi: Survivor" mit von der Partie. Das Spiel wird am 28. April 2023 für den PC und die aktuelle Konsolen-Generation veröffentlicht.

Dead Island 2

Das langersehnte Horror-Actionspiel "Dead Island 2" geht am 21. April 2023 für die gängigen Konsolen und den PC an den Start. Nachdem die Fortsetzung des äußerst beliebten und erfolgreichen "Dead Island" vor fast zehn Jahren erstmals angekündigt wurde, machte "Dead Island 2" lange Zeit nur noch auf sich aufmerksam, wenn es mal wieder verschoben wurde oder erneut das Entwicklerstudio wechselte. Schließlich landete "Dead Island 2" in den Händen der Deep Silver Dambuster Studios, die das Spiel bis heute entwickeln und am vorgezogenen Release-Tag (eine Woche früher als ursprünglich angekündigt) veröffentlichen wollen. Das Rezept des Spiels ist recht einfach gehalten, was wohl auch für den enormen Erfolg des Vorgängers verantwortlich ist: Zombies, Apokalypse, Großstadt in den USA, Chaos und Gemetzel.

Gegen die Zombies können Spieler sich vor allem mit allerlei Nahkampfwaffen, aber auch mit Schusswaffen wehren. Zu Beginn des Spiels stehen sechs unterschiedliche Charaktere zur Auswahl, die alle jeweils zwei besondere Startfähigkeiten mitbringen. Der eigene Spielstil lässt sich mithilfe von Skill-Punkten formen, die sich bei Bedarf jederzeit neu verteilen lassen. Die unterschiedlichen Zombie-Arten haben individuelle Stärken und Schwächen, die dafür sorgen, dass nicht jeder Kampf gleich abläuft. "Dead Island 2" bietet einen Koop-Modus für bis zu vier Spieler, sodass man die Untoten auch gemeinsam mit Freunden bekämpfen kann.

Diese und weitere Neuerscheinungen April haben wir in der folgenden Tabelle zusammengefasst:

Titel Genre Plattform Erscheinungsdatum Meet Your Maker Strategie-Shooter Windows, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series 04.04. Road 96: Mile 0 Adventure Windows, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch 04.04. Curse of the Sea Rats Metroidvania Windows, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch 06.04. Ravenswatch Action-Roguelite Windows 06.04. The Library of Babel SciFi-Plattformer Windows 06.04. Sherlock Holmes: The Awakened Action-Adventure Windows, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch 11.04. Mega Man Battle Network Legacy Collection Action-RPG Windows, PS4, Switch 14.04. Minecraft Legends Action-Strategie Windows, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch 18.04. God of Rock Rhythmus-Kampfspiel Windows 18.04. The Mageseeker: A League of Legends Story Pixel-Art-RPG Windows, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch 18.04. Shattered Heaven Kartenkampfspiel Windows 19.04. Stray Blade Action-RPG Windows, PS5, Xbox Series 20.04. Tin Hearts Rätsel-Abenteuer Windows, PS4, PS5, Switch 20.04. Dead Island 2 Horror-Action Windows, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series 21.04. Roots of Pacha Lebenssimulation Windows, Mac 25.04. Strayed Lights Soulslike Windows, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch 25.04. Afterimage Metroidvania Windows 26.04. Desta: The Memories Between Action-Roguelike Windows 26.04. Bramble: The Mountain King Horror-Abenteuer Windows, PS5, Xbox Series, Switch 27.04. The Last Case of Benedict Fox Action-RPG Windows 27.04. Star Wars Jedi: Survivor Action-Adventure Windows, PS5, Xbox Series 28.04. Star Trek: Resurgence Adventure Windows, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series April Mail Time Plattformer Windows, PS4, PS5, Switch April Mask of the Rose Visual Novel Windows, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch April Tron: Identity Visual Novel Windows, Switch April

Das Remake von System Shock soll irgendwann im März 2023 erscheinen.



Wolfenstein: Youngblood | FPS | Windows



Neunzehn Jahre nach den Ereignissen des zweiten Teils kämpfen sich die Zwillingstöchter von B.J. Blazkowicz durch das vom Regime besetzte Paris. Dank Koop-Modus lassen sich beide von menschlichen Spielern steuern, alternativ übernimmt die KI eine der Protagonistinnen.

