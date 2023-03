"Star Trek: Strange New Worlds" bekommt dritte Staffel

Die zweite Staffel der Sci-Fi-Reihe "Star Trek: Strange New Worlds" läuft ab dem 15. Juni bei Paramount+ an. Paramount teilte außerdem mit, dass eine dritte Staffel von "Strange New Worlds" bereits in Auftrag gegeben wurde. Die Comic-Serie "Star Trek: Lower Decks" soll ebenfalls noch im Sommer mit Staffel 4 fortgesetzt werden, kündigte Paramount an. Eine fünfte Staffel sei in Arbeit.

Die zweite Staffel von "Strange New Worlds" soll wie Staffel 1 ausschließlich bei Paramount+ zu sehen sein. Der Streaming-Dienst von Paramount ist in Deutschland seit dem 8. Dezember verfügbar und ist Teil des Abonnements Sky Cinema. Wer Paramount+ ohne Sky-Abo sehen möchte, kann den Dienst separat für 8 Euro im Monat abonnieren.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Mit Ihrer Zustimmmung wird hier ein externes Video (Kaltura Inc.) geladen. Videos immer laden Video jetzt laden Star Trek Strage New Worlds Trailer - Paramount+ (Quelle: Paramount Pictures)

"Star Trek" ist ein wichtiges Zugpferd für Paramounts noch jungen Streaming-Dienst, dem aktuell wichtige Features wie die Wiedergabe von 4K-Inhalte noch fehlen. Neben "Strange New Worlds" und "Lower Decks" produziert Paramount noch die Serien "Picard" und "Discovery".

"Discovery" endet mit Staffel 5

Aktuell läuft die dritte und letzte Staffel von "Star Trek Picard", die wegen einer Sonderlizenzvereinbarung mit Amazon parallel bei Prime Video und Paramount+ zu sehen ist. Die Serie "Discovery" wird derweil mit ihrer fünften Staffel enden, die Anfang 2024 bei Paramount+ erscheinen soll. "Star Trek Discovery" startete 2017 als erste "Star Trek"-Serie nach langer Sendepause bei Netflix. Als Paramount einen eigenen Streaming-Dienst etablierte, zog das Medienunternehmen seine bisherigen Inhalte von Netflix ab.

Unter Fans gilt "Strange New Worlds" als beliebteste der drei großen "Star Trek"-Serien bei Paramount: Beim Review-Aggregator Metacritic kommt "Strange New World" mit Anson Mount als Captain Pike auf 6,7 Punkte – deutlich mehr als "Picard" mit 3,6 und "Discovery" mit 3,2 von möglichen 10 Punkten.

(dahe)