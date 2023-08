Anakins frühere Jedi-Schülerin: "Star Wars: Ahsoka" ist jetzt auf Disney+

Die ersten beiden Folgen der "Star Wars"-Serie "Ahsoka" sind auf dem Streamingdienst Disney+ verfügbar. Sechs weitere erscheinen mittwochs im Wochenabstand – am 03. Oktober schließt die erste Staffel ab. Die ersten beiden Folgen sind 55 beziehungsweise 44 Minuten lang.

Hauptfigur der Serie ist die gleichnamige Figur Ahsoka Tano aus dem Volk der Togruta. Lucasfilm hatte sie in der Animationsserie "Star Wars: The Clone Wars" eingeführt. Ihr Realfilm-Debüt gab sie am Ende der zweiten Staffel von "The Mandalorian". Gespielt wird sie von der US-Schauspielerin Rosario Dawson.

In den Jahren der Klonkriege war Ahsoka Jedi-Schülerin der Figur Anakin Skywalker. In den Filmen tauchte die Figur allerdings nie auf. "Star Wars: Ahsoka" spielt zeitlich parallel zur dritten Staffel der Serie "The Mandalorian", also zwischen Episode 6 ("Die Rückkehr der Jedi-Ritter") und Episode 7 ("Das Erwachen der Macht").

Empfohlener redaktioneller Inhalt Mit Ihrer Zustimmmung wird hier ein externes Video (Kaltura Inc.) geladen. Videos immer laden Video jetzt laden Trailer zu "Star Wars: Ahsoka" (Quelle: Star Wars Deutschland)

Filonis erste eigene Realfilm-Serie

Das Drehbuch zu "Ahsoka" hat Dave Filoni geschrieben; bei einzelnen Folgen führt er auch die Regie, darunter bei der Pilotfolge. "Ahsoka" ist Filonis erste eigene Realfilm-Serie. Zuvor hat er die Animationsserien "The Clone Wars", darauf aufbauend "The Bad Batch" und "Rebels" kreiert. Bei "The Mandalorian" führte er vereinzelt Regie und schrieb die Drehbücher für einzelne Folgen.

Filonis "Star Wars"-Werke kommen üblicherweise gut an. In Fankreisen genießt er für sein Verständnis des "Star Wars"-Universums einen guten Ruf.

