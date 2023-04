Star Wars: Drei neue Filme angekündigt

Mit Ankündigungen zu drei neuen Filmen und Neuigkeiten zu fünf Serien dürfte die Star Wars Celebration Europe 2023 viele Fans erfreut haben. Regie bei den Filmen führen James Mangold (Logan, Indiana Jones and the Dial of Destiny), Dave Filoni (The Mandalorian, Ahsoka) und als erste Regisseurin eines Star-Wars-Films Sharmeen Obaid-Chinoy (Ms. Marvel, Saving Face). Bei den Serien zurrte Lucasfilm die Reihenfolge des Erscheinens auf Disney+ fest, den Start macht im August die Serie Ahsoka, bei der die Titelheldin unter anderem dem Wiederauftauchen von Admiral Thrawn nachgehen wird.

Ursprünge der Jedi, Skywalker-Saga und Serienuniversum

Die Schauplätze der angekündigten Filme verteilen sich quer über den bekannten und unbekannten Zeitstrahl der Star-Wars-Galaxie. Das Projekt von James Mangold soll zu den Anfängen zurückkehren und in der noch viel ferneren Vergangenheit den Ursprüngen der Jedi auf die Spur kommen. Damit dürfte der Film sogar noch weit vor den Kotor-Titeln (Knights of the Old Republic) und etwa 25.000 Jahre vor dem ersten Film spielen, folgt man dem ursprünglichen Setting von Star Wars. Wo diese Zeit im neuen Kanon angesiedelt ist, bleibt abzuwarten. Trotz zweier auf Eis gelegter Filmprojekte scheint das Star-Wars-Universum damit quicklebendig zu bleiben.

Der Film von Dave Filoni soll hingegen in der näheren Star-Wars-Vergangenheit spielen und die Handlungsstränge der neuen Republik und der Serien auf Disney+ verknüpfen. Darunter fallen The Mandalorian, The Book of Boba Fett und Ahsoka. Möglicherweise versucht Disney damit eine ähnliche Verknüpfung der Star-Wars-Serien, wie bei den Filmen im Marvel Cinematic Universe.

Mit dem Film von Sharmeen Obaid-Chinoy kommt die Star Wars in der Gegenwart des Filmuniversums an. Das Projekt knüpft an die Skywalker-Saga an und spielt 15 Jahre nach "Episode IX – Der Aufstieg Skywalkers". Die Hauptfigur ist wieder Rey, in deren Rolle weiterhin Daisy Ridley schlüpft. Zwar ist noch nichts bestätigt, aber vielleicht handelt es sich hierbei um eine Episode 10 und damit den Start einer weiteren Trilogie.

Das Serien-Potpourri

Mit einem neuen Teaser-Trailer macht Ahsoka im August den Start der aktuellen Star-Wars-Serien. Ebenfalls in diesem Jahr soll noch Skeleton Crew erscheinen. Dort spielt neben vier Kindern Jude Law eine Hauptrolle und das ganze richtet sich mutmaßlich an ein jüngeres Publikum. Mit der zweiten Staffel von Andor und The Acolyte gehen 2024 zwei weitere Serien an den Start. Andor ist für August 2024 angekündigt, die Dreharbeiten laufen noch bis August dieses Jahres. Der Dreh von The Acolyte soll hingegen schon im Mai abgeschlossen sein, weswegen die Serie, die als Mischung von Frozen und Kill Bill gepitcht ist, schon vor Andor anlaufen könnte.

Ahsoka-Trailer

Im Panel zu "15 Jahre Star Wars – The Clone Wars" kündigte Dave Filoni noch eine zweite Staffel für Geschichten der Jedi an. In der ersten Staffel folgten die Zuschauer dem Leben von Ahsoka Tano und dem jungen Count Dooku. Es ist noch unklar, wann die nächste Staffel kommt und welchen Jedi sie dieses Mal ins Rampenlicht stellt.

